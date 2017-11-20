Россияне в два раза чаще с 2009 года стали брать кредиты

По данным социологов, за последние три года доля россиян, имеющих опыт получения банковских кредитов, выросла с 58% до 67% (в том числе 47% брали кредиты неоднократно). При этом, по словам 86% россиян, в ближайшие полгода они не планируют обращаться в кредитные организации.

Самый популярный у россиян способ «разжиться» деньгами в случае срочной необходимости — занять средства у близких людей (64% против 54% в 2014 году). Около трети респондентов возьмут кредит в банке (35% против 32% в 2014 году), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 13—15 ноября среди 1800 респондентов.

Большинство из тех, кто сообщил о текущих кредитах (72%), полагают, что их погашение не вызовет серьезных затруднений (в 2009 году так думали 56%). Опасения на этот счет испытывают 22% россиян (в 2009 году — 37%). Еще 4% считают, что не смогут выплатить кредит.