«Челябинская угольная компания» прекращает работы на Коркинском разрезе
«Челябинская угольная компания» в конце ноября прекращает работы на Коркинском разрезе.
«Челябинская угольная компания» в конце ноября прекращает работы на Коркинском разрезе.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«В связи с тем, что с 23 октября лицензия на право недропользования принадлежит ООО “ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ”, АО по добыче угля “Челябинская угольная компания” свои работы прекращает», говорится в сообщении.
Напомним, АО «Томинский ГОК» и ЧУК принадлежит по 50% акций в ООО «Промрекультивация». Цель создания нового предприятия — ликвидация отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала, который будет производиться на Томинском