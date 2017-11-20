«Челябинская угольная компания» прекращает работы на Коркинском разрезе

«В связи с тем, что с 23 октября лицензия на право недропользования принадлежит ООО “ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ”, АО по добыче угля “Челябинская угольная компания” свои работы прекращает», говорится в сообщении.

Напомним, АО «Томинский ГОК» и ЧУК принадлежит по 50% акций в ООО «Промрекультивация». Цель создания нового предприятия — ликвидация отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала, который будет производиться на Томинском горно-обогатительном комбинате и транспортироваться в разрез по специальным пульпопроводам. При этом теперь именно этой компании придется тушить эндогенные пожары на разрезе.