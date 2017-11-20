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10:59 (мск), источник: Om1.ru

Федеральное правительство выделило Омской области 370 миллионов на благоустройство дворов

На эти деньги планируется облагородить не только Омск и районные центры, но и небольшие сёла.

Правительство РФ выделило Омской области из федерального бюджета 370 миллионов рублей. Как поясняет региональный Минстрой, эти средства предназначены для благоустройства дворов и общественных пространств. Причём не только в Омске и в пяти малых городах, но и в других муниципальных образованиях.

Минстрой Омской области распределит эти средства по конкурсу. Претендовать на них смогут только те муниципальные образования, которые будут в состоянии обеспечить софинансирование из местного бюджета. Омск, как самый крупный населённый пункт, должен будет вложить 30% необходимой суммы. Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара и Тюкалинск могут ограничиться 15%, административные центры — 10%, остальные муниципальные образования — 5%.

В программу благоустройства входят асфальтирование, освещение, установка урн и скамеек. Кроме того, в маленьких городках приведут в порядок парки.

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