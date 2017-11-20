Федеральное правительство выделило Омской области 370 миллионов на благоустройство дворов

Правительство РФ выделило Омской области из федерального бюджета 370 миллионов рублей. Как поясняет региональный Минстрой, эти средства предназначены для благоустройства дворов и общественных пространств. Причём не только в Омске и в пяти малых городах, но и в других муниципальных образованиях.

Минстрой Омской области распределит эти средства по конкурсу. Претендовать на них смогут только те муниципальные образования, которые будут в состоянии обеспечить софинансирование из местного бюджета. Омск, как самый крупный населённый пункт, должен будет вложить 30% необходимой суммы. Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара и Тюкалинск могут ограничиться 15%, административные центры — 10%, остальные муниципальные образования — 5%.