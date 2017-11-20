Стали известны цены на парковку в аэропорту Платов

Фотографии стендов с информацией были опубликованы в социальных сетях. Как следует из них, краткосрочная парковка будет стоить 100 рублей за час, в случае если автомобиль находится на стоянке боле 5 часов, заплатить придется уже за сутки — 600 рублей.

<div id="vk_post_-36039_3126338"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-36039_3126338", -36039, 3126338, 'kNAVdAhndqFVJa4M-VM9L9kudA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Оставить автомобиль на первые два дня будет стоить 500 рублей за каждые сутки, следующие три дня — по 400 рублей. За стоянку в пределах 10 дней нужно будет заплатить 2500 рублей, до двух недель — 3000 рублей, на больший срок — 200 рублей за каждый последующий день. Всего на стоянке поместится 2500 автомобилей.

При этом важно отметить, что в действующем аэропорту Ростова-на-Дону тарифы на парковку выше: один час стоит около 200 рублей, а сутки на краткосрочной парковке — 1000. Тем не менее, первые 15 минут пребывания на паркинге бесплатны. Оставить автомобиль на две недели стоит 4700 рублей.