Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова угодила в неприятную ситуацию из-за Ахеджаковой
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Шаг в бездну: Россия и США переступили роковую черту - СМИ
СМИ: Доллар потерял главную опору
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
16Обрушение жилого дома в Ижевске
11:20 (мск), источник: Деловое сообщество

Стали известны цены на парковку в аэропорту Платов

Стали известны расценки на длительную стоянку автомобилей в новом аэропорту Платов.

Фотографии стендов с информацией были опубликованы в социальных сетях. Как следует из них, краткосрочная парковка будет стоить 100 рублей за час, в случае если автомобиль находится на стоянке боле 5 часов, заплатить придется уже за сутки — 600 рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оставить автомобиль на первые два дня будет стоить 500 рублей за каждые сутки, следующие три дня — по 400 рублей. За стоянку в пределах 10 дней нужно будет заплатить 2500 рублей, до двух недель — 3000 рублей, на больший срок — 200 рублей за каждый последующий день. Всего на стоянке поместится 2500 автомобилей.

При этом важно отметить, что в действующем аэропорту Ростова-на-Дону тарифы на парковку выше: один час стоит около 200 рублей, а сутки на краткосрочной парковке — 1000. Тем не менее, первые 15 минут пребывания на паркинге бесплатны. Оставить автомобиль на две недели стоит 4700 рублей.

Официальное открытие аэропорта Платов намечено на 1 декабря текущего года. Он в три раза больше старого ростовского аэропорта, оснащен 9 телетрапами, взлетно-посадочной полосой длиной 3,6 км, которая позволяет принимать практически любые самолеты. Новый аэропорт имеет два подъезда — со стороны федеральной трассы М-4 и со стороны северного обхода Ростова-на-Дону. На строительство аэропорта было потрачено 47 млрд рублей, из них — 19 млрд средства инвестора, которые должны окупиться за 20 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Человек Дела»: Дарья Зенищева рассказала о работе Клиники Эксперт в Ростов
«Ростов» разошёлся с «Амкаром» — 0:0
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
В Таиланде рухнула карусель в форме гигантского осьминога
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь