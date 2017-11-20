Стали известны цены на парковку в аэропорту Платов
Стали известны расценки на длительную стоянку автомобилей в новом аэропорту Платов.
Стали известны расценки на длительную стоянку автомобилей в новом аэропорту Платов.
Фотографии стендов с информацией были опубликованы в социальных сетях. Как следует из них, краткосрочная парковка будет стоить 100 рублей за час, в случае если автомобиль находится на стоянке боле 5 часов, заплатить придется уже за сутки — 600 рублей.
Оставить автомобиль на первые два дня будет стоить 500 рублей за каждые сутки, следующие три дня — по 400 рублей. За стоянку в пределах 10 дней нужно будет заплатить 2500 рублей, до двух недель — 3000 рублей, на больший срок — 200 рублей за каждый последующий день. Всего на стоянке поместится 2500 автомобилей.
При этом важно отметить, что в действующем аэропорту
Официальное открытие аэропорта Платов намечено на 1 декабря текущего года. Он в три раза больше старого ростовского аэропорта, оснащен 9 телетрапами,