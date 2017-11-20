Власти Челябинской области проконтролируют работу с инвесторами в ТОР «Верхний Уфалей»

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления о создании территорий опережающего развития (ТОР) «Верхний Уфалей» в Челябинской области.

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«Я по-настоящему удовлетворен тем, что это решение состоялось, и наша совместная работа с правительством РФ дала важный практический результат. Для администрации города сейчас особенно важно не пропустить момент, активизировать работу с инвесторами и областными ведомствами, чтобы переломить в лучшую сторону ситуацию с занятостью, дать возможность жителям города поверить в его лучшее будущее. Все эти вопросы будут находиться на особом контроле правительства Челябинской области», — цитирует пресс-служба главу региона Бориса Дубровского.

Предполагается, что на территории ТОР «Верхний Уфалей» будет создано более 860 постоянных рабочих мест, сумма привлеченных инвестиций составит более 1,9 млрд рублей. Правительство Челябинской области подписало с инвесторами рамочные соглашения о реализации 12 проектов. «Первым резидентом ТОР в Верхнем Уфалее может стать компания, готовая организовать производство щелочных марганцево- цинковых элементов и создать 120 рабочих мест», — уточнили в пресс-службе.

По официальным данным, статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития позволит компаниям-инвесторам получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и ФОМС.