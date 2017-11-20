Из Екатеринбурга в новогодние каникулы пустят дополнительные поезда в Казань и Санкт-Петербург
Свердловская железная дорога в дни новогодних праздников пустит дополнительные поезда до Казани и
Свердловская железная дорога в дни новогодних праздников пустит дополнительные поезда до Казани и
Рейсы из Екатеринбурга в столицу Татарстана отправится 30 декабря этого года и 2, 4 и 6 января 2018 года в 19:30 по московскому времени. Из Казани в уральскую столицу пассажирские составы пойдут 1, 3, 5 и 7 января 2018 года в 19:58.
— Поезд
В общей сложности, в новогодние каникулы по стране пустят свыше 500 дополнительных поездов дальнего следования. В случае повышенного спроса на ряде направлений «РЖД» готовы увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы.