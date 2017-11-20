Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова угодила в неприятную ситуацию из-за Ахеджаковой
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Перестрелка в «Москва-сити» во время банкета: что нашло следствие
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Шаг в бездну: Россия и США переступили роковую черту - СМИ
СМИ: Доллар потерял главную опору
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
16Обрушение жилого дома в Ижевске
11:41 (мск), источник: АиФ Омск

В омской мэрии рассказали, почему проводили ремонт дорог в снег

Нарушений чиновники не выявили.

В Омской мэрии рассказали, почему проводили ремонт дорог в снег. Об этом сообщает сайт «Новый Омск».

На прошлой неделе в социальной сети «Вконтакте» омичи опубликовали видео, на котором дорожники работали на улице 36-я Северная. Жители города посчитали, что строители допустили нарушения, укладывая асфальт в снег.

В администрации Омска прокомментировали эту ситуацию. По мнению чиновников, нарушений в этом нет, ведь рабочие использовали асфальтную крошку. При этом температура воздуха позволяла проводить эти действия.

«Сначала на участке работает специальная фреза, которая убирает поврежденное асфальтобетонное полотно на глубину пять-семь сантиметров. Потом полученная асфальтная крошка выравнивается и укатывается катками заново. Это один из способов аварийно-восстановительного ремонта, который можно проводить в нынешних погодных условиях», — приводит слова директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимира Казимирова «Новый Омск».

Напомним, ремонт дороги на улице улице 36-я Северная проводится по программе по программе «Безопасные и качественные дороги».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Любимец женщин и хороших крымских вин». Брат Ленина - полная противоположность вождю
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
В Таиланде рухнула карусель в форме гигантского осьминога
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь