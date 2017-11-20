В Омской мэрии рассказали, почему проводили ремонт дорог в снег. Об этом сообщает сайт «Новый Омск».

На прошлой неделе в социальной сети «Вконтакте» омичи опубликовали видео, на котором дорожники работали на улице 36-я Северная. Жители города посчитали, что строители допустили нарушения, укладывая асфальт в снег.

В администрации Омска прокомментировали эту ситуацию. По мнению чиновников, нарушений в этом нет, ведь рабочие использовали асфальтную крошку. При этом температура воздуха позволяла проводить эти действия.

«Сначала на участке работает специальная фреза, которая убирает поврежденное асфальтобетонное полотно на глубину пять-семь сантиметров. Потом полученная асфальтная крошка выравнивается и укатывается катками заново. Это один из способов аварийно-восстановительного ремонта, который можно проводить в нынешних погодных условиях», — приводит слова директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимира Казимирова «Новый Омск».