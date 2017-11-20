В омской мэрии рассказали, почему проводили ремонт дорог в снег
Нарушений чиновники не выявили.
Нарушений чиновники не выявили.
В Омской мэрии рассказали, почему проводили ремонт дорог в снег. Об этом сообщает сайт «Новый Омск».
На прошлой неделе в социальной сети «Вконтакте» омичи опубликовали видео, на котором дорожники работали на улице 36-я Северная. Жители города посчитали, что строители допустили нарушения, укладывая асфальт в снег.
В администрации Омска прокомментировали эту ситуацию. По мнению чиновников, нарушений в этом нет, ведь рабочие использовали асфальтную крошку. При этом температура воздуха позволяла проводить эти действия.
«Сначала на участке работает специальная фреза, которая убирает поврежденное асфальтобетонное полотно на глубину
Напомним, ремонт дороги на улице улице 36-я Северная проводится по программе по программе «Безопасные и качественные дороги».