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11:50 (мск), источник: Новая Кубань

Озвучили новые ставки транспортного налога в Краснодарском крае

Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

Краснодар. 20 ноября — Новая Кубань. На прошедшей сессии ЗСК парламент нового созыва принял решение оптимизировать систему налогообложения в регионе. Были сокращены часть льгот и т. д.

7 ноября краевым законом № 3676 были внесены изменения в ранее действующую статью 2 Закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 639-КЗ «О транспортном налоге на территории Краснодарского края».

Увеличение ставок коснется следующих транспортных средств: мотоциклов и мотороллеров (с мощностью двигателя свыше 50 л.с. до 100 л.с.); самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу; катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств (с мощностью двигателя свыше 100 л.с.); яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов и несамоходных (буксируемых) судов, для которых определяется валовая вместимость, самолетов, вертолетов и иных воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Размер налога определяется в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя транспортного средства или единицу транспортного средства.

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