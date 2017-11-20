Озвучили новые ставки транспортного налога в Краснодарском крае

Увеличение ставок коснется следующих транспортных средств: мотоциклов и мотороллеров (с мощностью двигателя свыше 50 л.с. до 100 л.с.); самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу; катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств (с мощностью двигателя свыше 100 л.с.); яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов и несамоходных (буксируемых) судов, для которых определяется валовая вместимость, самолетов, вертолетов и иных воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.