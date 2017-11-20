Озвучили новые ставки транспортного налога в Краснодарском крае
Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.
Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.
Краснодар. 20 ноября — Новая Кубань. На прошедшей сессии ЗСК парламент нового созыва принял решение оптимизировать систему налогообложения в регионе. Были сокращены часть льгот
7 ноября краевым законом № 3676 были внесены изменения в ранее действующую статью 2 Закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 639-КЗ «О транспортном налоге на территории Краснодарского края».
Увеличение ставок коснется следующих транспортных средств: мотоциклов и мотороллеров (с мощностью двигателя свыше 50 л.с. до 100 л.с.); самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу; катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств (с мощностью двигателя свыше 100 л.с.); яхт и других
Размер налога определяется в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя транспортного средства или единицу транспортного средства.