Семь предприятий получат субсидии из бюджета Новосибирской области
Самая крупная — у «Сибэлектропривода».
Самая крупная — у «Сибэлектропривода».
Бюджет Новосибирской области окажет финансовую поддержку семи предприятиям. Это следует из протокола заседания конкурсной комиссии регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, который опубликован на сайте ведомства.
Заседание комиссии состоялось 17 ноября. В документе указывается, что она утвердила поддержку четырех предприятий в виде субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования. В их числе ООО «Сибэлектропривод», ООО «Геркулес-Сибирь», ЗАО «Вектор-Медика» и ООО «Кристаллы Сибири».
Еще три компании поучат помощь в виде субсидии на возмещение части расходов на
Общий объем господдержки составил 16,5 млн руб. Из этой суммы 9 млн руб. приходится на «Сибэлектропривод». В протоколе указывается, что это предприятие приобрело оборудование на 29,8 млн руб., а также израсходовало на
Кроме того, согласно протоколу, получившее в октябре 2017 года субсидию в 2 млн руб. ООО «Электроконнект» отказалось от нее.
«В связи с пересмотром и невозможностью выполнения своих обязательств по договору о предоставлении субсидии по достижению установленного показателя результативности использования субсидии», — разъясняется в документе.