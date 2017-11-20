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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор в Сочи уничтожил среднеазиатские яблоки, дыни и гранаты

В Международном аэропорту Сочи специалисты Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея задержали 11 кг запрещенной к провозу в Россию продукции из Узбекистана.

Источник: Комсомольская правда

— Госинспекторы в ручной клади пассажиров, прибывших из Узбекистана, нашли запрещенные к ввозу в Россию подкрантинные свежие дыни, гранаты и яблоки, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе краевого Россельхознадзора.

В связи с введением временных ограничений ввоза подкарантинной продукции из Узбекистана и Таджикистана в ручной клади и багаже пассажиров, дыни, гранаты и яблоки изъяли у владельцев и уничтожили.

Напомним, 29 марта на Кубани выявили в продаже яблоки из Польши весом 740 килограммов. Фрукты забрали у собственника и в тот же день уничтожили механическим способом. А в апреле этого года на 7 торговых точках Краснодара инспекторы изъяли более тонны турецких помидоров, более полутора тонн кабачков и 130 килограммов груш из Польши. Их также уничтожили.

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