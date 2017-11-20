Россельхознадзор в Сочи уничтожил среднеазиатские яблоки, дыни и гранаты

В связи с введением временных ограничений ввоза подкарантинной продукции из Узбекистана и Таджикистана в ручной клади и багаже пассажиров, дыни, гранаты и яблоки изъяли у владельцев и уничтожили.

Напомним, 29 марта на Кубани выявили в продаже яблоки из Польши весом 740 килограммов. Фрукты забрали у собственника и в тот же день уничтожили механическим способом. А в апреле этого года на 7 торговых точках Краснодара инспекторы изъяли более тонны турецких помидоров, более полутора тонн кабачков и 130 килограммов груш из Польши. Их также уничтожили.