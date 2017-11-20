Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова угодила в неприятную ситуацию из-за Ахеджаковой
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Минобороны уволит страдающих ожирением военнослужащих
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Украинцев накажут за просрочку коммуналки
На пенсию россиянам не стоит рассчитывать
СМИ: На 48-м году жизни скончался актёр «Морских дьяволов»
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8Военный переворот в Зимбабве
11:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске всю ночь вывозили снег на машинах

Уборка городских дорог в снегопад идет круглосуточно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 45% 762 мм рт. ст. 5 м/с

Новосибирск засыпало снегом. Осадки, пришедшие в выходные, не прекратились и в понедельник.

В такую погоду уборке городских магистралей уделяется повышенное внимание.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, за минувшие выходные силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций с улично-дорожной сети города вывезено 6 987 кубометров снега, на проезжую часть высыпано 2 795 тонн пескосоляной смеси.

При этом снег с городских магистралей убирают круглосуточно и преимущественно ночью — до 212 единиц снегоуборочной техники работало в ночную смену и 180 единиц — в дневную.

Не забыли и о пешеходах — сообщается, что дорожники также подметают и посыпают тротуары, пешеходные мосты, очищают дорожные знаки и катафоты.

Тем не менее утром в час-пик город встал в 8-бальных пробках из-за снегопада и аварий. Заторы были на многих улицах, самые длинные — на Большевистской и Бердском шоссе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Любимец женщин и хороших крымских вин». Брат Ленина - полная противоположность вождю
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
В Таиланде рухнула карусель в форме гигантского осьминога
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Более 100 млн – на улице: страшные цифры о детстве Сегодня на нашей планете живёт 2,2 миллиарда детей. Из них почти 2 миллиарда – в развивающихся странах. Во Всемирный день ребенка делимся тревожными фактами и цифрами о жизни детей во всем мире (по данными ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Всемирного банка и ВОЗ за 2010-2017 гг.).
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь