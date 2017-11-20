В Новосибирске всю ночь вывозили снег на машинах
Уборка городских дорог в снегопад идет круглосуточно.
Уборка городских дорог в снегопад идет круглосуточно.
Новосибирск засыпало снегом. Осадки, пришедшие в выходные, не прекратились и в понедельник.
В такую погоду уборке городских магистралей уделяется повышенное внимание.
Как сообщает
При этом снег с городских магистралей убирают круглосуточно и преимущественно ночью — до 212 единиц снегоуборочной техники работало в ночную смену и 180 единиц — в дневную.
Не забыли и о пешеходах — сообщается, что дорожники также подметают и посыпают тротуары, пешеходные мосты, очищают дорожные знаки и катафоты.
Тем не менее утром в