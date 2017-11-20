В Новосибирске всю ночь вывозили снег на машинах

Новосибирск засыпало снегом. Осадки, пришедшие в выходные, не прекратились и в понедельник.

В такую погоду уборке городских магистралей уделяется повышенное внимание.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, за минувшие выходные силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций с улично-дорожной сети города вывезено 6 987 кубометров снега, на проезжую часть высыпано 2 795 тонн пескосоляной смеси.

При этом снег с городских магистралей убирают круглосуточно и преимущественно ночью — до 212 единиц снегоуборочной техники работало в ночную смену и 180 единиц — в дневную.

Не забыли и о пешеходах — сообщается, что дорожники также подметают и посыпают тротуары, пешеходные мосты, очищают дорожные знаки и катафоты.