В Калининградской области досрочно выполнили план по добыче янтаря
В Калининградской области досрочно выполнили план по добыче янтаря, сообщает
В Калининградской области досрочно выполнили план по добыче янтаря, сообщает
Напомним, что в Калининградской области сосредоточено до 90% мировых запасов янтаря. Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, легально добывающим янтарь в России.
За 41 год такие показатели добычи янтаря достигнуты впервые.
«С момента начала работ на Приморском карьере с 1976 года никогда не добывали 450 тонн янтаря в год», — отметил глава предприятия.