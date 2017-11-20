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12:22 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградской области досрочно выполнили план по добыче янтаря

В Калининградской области досрочно выполнили план по добыче янтаря, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на гендиректора Калининградского янтарного комбината Михаила Зацепина.

Источник: Аргументы и факты

Напомним, что в Калининградской области сосредоточено до 90% мировых запасов янтаря. Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, легально добывающим янтарь в России.

За 41 год такие показатели добычи янтаря достигнуты впервые.

«С момента начала работ на Приморском карьере с 1976 года никогда не добывали 450 тонн янтаря в год», — отметил глава предприятия.

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