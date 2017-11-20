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11:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти нашли подрядчика для исследования технического состояния мостов в Воронеже

Цена контракта — 5,48 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Городские власти нашли подрядчика для работ по паспортизации и проверки технического состояния 18 мостов и путепроводов в Воронеже. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок в пятницу, 17 ноября. Аукцион выиграло ООО «ДорМостПроект». Максимальная цена контракта — 10,8 млн рублей. Подрядчик предложил выполнить работы за 5,48 млн рублей.

Торги объявили 25 октября. Заказчиком выступила МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства». Источниками финансирования стали городской бюджет и субсидии из бюджета Воронежской области. Компания-победитель проведет паспортизацию мостов и путепроводов в целях эффективного управления состоянием конструкций. По результатам проверки составят план по содержанию и ремонту объектов. Работы должны выполнить до 25 декабря 2017 года.

Подрядчик проверит состояние моста «Менделеевский» по улице Новосибирской через реку Песчанку, путепровода через ж/д пути по улице Героев Сибиряков, Чернавского моста, моста по улице 9 Мая через реку Усманку, путепровода по улице Богдана Хмельницкого через ж/д пути, Каменного моста по улице Карла Маркса. Также в перечень проверяемых объектов вошли мосты по улице Героев Сибиряков, путепроводы по улице Олеко Дундича и по улице Дорожной, пешеходный путепровод по улице Циолковского через ж/д пути станции «Придача», эстакады по улице Бурденко возле Центрального парка, мост ВОГРЭС, Северный мост, мост по улице Липецкой через реку Усманку, пешеходный мост через Воронежское водохранилище на Чернавской дамбе.

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