Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Скорбящий по солдатам вермахта школьник из РФ возмутил Рунет
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото)
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Найдена тетрадь, где мать полковника Захарченко считала миллионы
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
82-летний Николай Агутин показал новую возлюбленную - СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Вера Брежнева порадовала поклонников пикантным фото - СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
13Густой смог окутал Дели
17:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сожгли десятки килограммов санкционной ветчины

В Ростове-на-Дону провели рейд в районе Нахичеванского рынка. Там обнаружили санкционные колбасные изделия, в том числе три десятка килограммов итальянской ветчины. Она является запрещенной к ввозу на территорию России. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзор.

В общей сложности было изъято 37,26 килограмма. По некоторым данным, ее доставляли в кафе и региона в обход законодательства. Известно, что продукция была изъята и уничтожена путем сжигания в крематоре в присутствии понятых.

Напомним, на минувшей неделе под проверку попал один из торговых складов города. Там сотрудники Ростовской таможни и их коллеги из Ростовской транспортной прокуратуры обнаружили ветчину марки «Cotto Sgrassato». Согласно этикеткам на товаре и представленным документам страна происхождения данной продукции — Италия. Десятки килограммов деликатеса были зарыты в землю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
На Украине задержан обвиняемый в убийстве Пола Хлебникова
ПФР предупредил о мошенничестве со СНИЛС и паспортными данными
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Ирина Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Кто в России не понял речь школьника о немецких военнопленных
Патриарх Кирилл заявил о приближении конца света
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь