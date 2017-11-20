В Ростове-на-Дону сожгли десятки килограммов санкционной ветчины
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В общей сложности было изъято 37,26 килограмма. По некоторым данным, ее доставляли в кафе и региона в обход законодательства. Известно, что продукция была изъята и уничтожена путем сжигания в крематоре в присутствии понятых.
Напомним, на минувшей неделе под проверку попал один из торговых складов города. Там сотрудники Ростовской таможни и их коллеги из Ростовской транспортной прокуратуры обнаружили ветчину марки «Cotto Sgrassato». Согласно этикеткам на товаре и представленным документам страна происхождения данной продукции — Италия. Десятки килограммов деликатеса были зарыты в землю.