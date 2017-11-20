Смольный заплатит полмиллиарда за развязку к «Экспофоруму», где нашли захоронение

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Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 17 ноября. Начальная цена — 514 млн рублей, победителя выберут 8 декабря. К концу апреля должна быть готова рабочая документация, а сам контракт рассчитан до октября 2018 года. Ранее предполагалось, что развязку должны ввести в мае следующего года.

Еще в текущем году на проект должны направить из бюджета 292 млн рублей.

Между тем характеристики развязки до сих пор не понятны. В ходе подготовительных работ строители обнаружили на этом месте захоронение — вероятно, времен войны. После чего, по словам чиновников, работы приостановили, 23 сентября туда приехали сотрудники Следственного комитета и забрали останки для проведения экспертизы. Затем губернатор города Георгий Полтавченко сообщил, что ожидаемый срок получения результатов — понедельник, 20 ноября .