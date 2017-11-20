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12:34 (мск), источник: Фонтанка

Смольный заплатит полмиллиарда за развязку к «Экспофоруму», где нашли захоронение

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на второй этап строительства развязки к «Экспофоруму» у реки Пулковки. Между тем из-за найденного на месте строительства захоронения судьба проекта до сих пор не ясна.

Источник: Reuters

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 17 ноября. Начальная цена — 514 млн рублей, победителя выберут 8 декабря. К концу апреля должна быть готова рабочая документация, а сам контракт рассчитан до октября 2018 года. Ранее предполагалось, что развязку должны ввести в мае следующего года.

Еще в текущем году на проект должны направить из бюджета 292 млн рублей.

Между тем характеристики развязки до сих пор не понятны. В ходе подготовительных работ строители обнаружили на этом месте захоронение — вероятно, времен войны. После чего, по словам чиновников, работы приостановили, 23 сентября туда приехали сотрудники Следственного комитета и забрали останки для проведения экспертизы. Затем губернатор города Георгий Полтавченко сообщил, что ожидаемый срок получения результатов — понедельник, 20 ноября .

Как сообщили «Фонтанке» в КРТИ, пока никакой информации о дальнейшей судьбе проекта нет. «Принято решение о повторном привлечении личного состава 90-го отдельного специального поискового батальона Минобороны России для проведения обследования местности и установления достоверных сведений путем натуральных обследований территории, — добавили в комитете. — В случае обнаружения захоронений времен Великой Отечественной войны, будет принято решение о изменении объемно-пространственных решений транспортной развязки. В случае установления фактов наличия единичных останков бойцов Советской армии, они будут установленным порядком эксгумированы и перезахоронены с должной отдачей Воинских Почестей. При обнаружении неизвестных захоронений более раннего периода, останки будут изъяты установленным порядком и будет проведена процедура перезахоронений в отведенные для таких целей места».

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