Строительство Краснодарского обхода набирает обороты

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный обход, минующий краевую столицу, протянется на 69 километров, будет электрифицированным и двухпутным. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность в направлении портов Юга России, обеспечив перевозку грузов в объеме, который, по оценкам Института экономики развития транспорта, может достигнуть более 125 млн тонн в год.

Пока обход строится, через Краснодар курсирует основная масса транзита в Новороссийск, Туапсе и на Таманский полуостров. Так бы и продолжалось, если бы ОАО «РЖД» не нашло верное решение проблемы. Строительство обхода Краснодарского узла реализуют в рамках инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская».

Запуск Краснодарского обхода может быть интересен краевой столице с точки зрения реализации инициативы по использованию электропоездов пригородного сообщения для генерации нового пассажиропотока и перенаправления его с автомобильного транспорта.

Работы по строительству краснодарского обхода ведутся опережающими темпами.

За 9 месяцев текущего года успели выполнить работы на общую сумму 7,6 миллиарда рублей. Сейчас для нижней части пути отсыпают земляное полотно, строят мосты и проезды для сельхозтехники, организуют верхнее строение пути и объекты энергетического хозяйства. Всего будет возведено 29 искусственных сооружений, исключающих пересечение в одном уровне железной дороги и автодорог разных категорий. Основные работы завершат в следующем году.

КСТАТИ

— В 2016 году завершили работы по реконструкции станции Полтавская с переключением на микропроцессорные устройства электрической централизации.

— В 2017 году идет строительство вторых путей на 10 перегонах. Сейчас их уже ввели в эксплуатацию на участке Ремонтная — Гашун.

— До конца года завершатся работы на участках Порошинская — 4 км, Полтавская — Протока и введут в эксплуатацию более 32 км пути.