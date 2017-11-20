Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова угодила в неприятную ситуацию из-за Ахеджаковой
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Россиян предупредили о повышенной вероятности терактов в Европе
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Шаг в бездну: Россия и США переступили роковую черту - СМИ
СМИ: Доллар потерял главную опору
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12:16 (мск), источник: РИАМО

Число сделок с недвижимостью на первичном рынке Москвы выросло почти в 1,5 раза за год

Управление Росреестра по Москве зафиксировало рост количества сделок с недвижимостью на первичном рынке, за год их число выросло почти в 1,5 раза.

РИАМО — 20 ноя. Управление Росреестра по Москве зафиксировало рост количества сделок с недвижимостью на первичном рынке, за год их число выросло почти в 1,5 раза, сообщается на сайте ведомства.

«В октябре 2017 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 11449 переходов прав на основании договора купли-продажи (мены) жилья. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 8062 перехода. По сравнению с сентябрем число сделок выросло на 26%», — говорится в сообщении.

Рост количества сделок обусловлен двумя факторами. С одной стороны — наблюдается некоторое оживление рынка. Благодаря стабилизации экономики, люди стали чувствовать себя более уверено. Кроме того, накопился отложенный спрос. С другой стороны, сыграло свою роль снижение срока регистрации.

С 1 января 2017 года процедура государственной регистрации прав на недвижимость не превышает семи рабочих дней. Основные изменения произошли на первичном рынке. Количество зарегистрированных в октябре договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья в Москве насчитывает 5265. Аналогичный показатель за октябрь 2016 года — 3383. Таким образом, количество сделок на первичном рынке оказалось больше, чем год назад на 55%.

При этом количество сделок по ипотеке выросло по сравнению с октябрем 2016 года на 49%: за второй месяц осени в столице зарегистрировано 5123 таких сделки, год назад — 3437.

Как видно из приведенных данных, практически весь рост первичного рынка в Москве «обеспечила» ипотека. За год значительно увеличилась доступность получения кредитов на первичном рынке жилья, как с точки зрения ставок, так и с точки зрения первоначального взноса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СК проводит проверку по факту избиения журналистки в Москве
Злоумышленник избил мужчину на востоке Москвы
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
В Таиланде рухнула карусель в форме гигантского осьминога
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь