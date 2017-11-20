Число сделок с недвижимостью на первичном рынке Москвы выросло почти в 1,5 раза за год

РИАМО — 20 ноя. Управление Росреестра по Москве зафиксировало рост количества сделок с недвижимостью на первичном рынке, за год их число выросло почти в 1,5 раза, сообщается на сайте ведомства.

«В октябре 2017 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 11449 переходов прав на основании договора купли-продажи (мены) жилья. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 8062 перехода. По сравнению с сентябрем число сделок выросло на 26%», — говорится в сообщении.

Рост количества сделок обусловлен двумя факторами. С одной стороны — наблюдается некоторое оживление рынка. Благодаря стабилизации экономики, люди стали чувствовать себя более уверено. Кроме того, накопился отложенный спрос. С другой стороны, сыграло свою роль снижение срока регистрации.

С 1 января 2017 года процедура государственной регистрации прав на недвижимость не превышает семи рабочих дней. Основные изменения произошли на первичном рынке. Количество зарегистрированных в октябре договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья в Москве насчитывает 5265. Аналогичный показатель за октябрь 2016 года — 3383. Таким образом, количество сделок на первичном рынке оказалось больше, чем год назад на 55%.

При этом количество сделок по ипотеке выросло по сравнению с октябрем 2016 года на 49%: за второй месяц осени в столице зарегистрировано 5123 таких сделки, год назад — 3437.