Губернатор Свердловской области пригласил бизнесменов из США на «Иннопром-2018»

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил американских бизнесменов на выставку «Иннопром-2018». С соответствующим предложением глава региона обратился к послу Соединенных Штатов Америки (США) в РФ Джону Хантсману на встрече в Екатеринбурге в понедельник, сообщили в департаменте информации области.

«В беседе глава региона кратко рассказал американскому дипломату о международных проектах, которые реализуются в Свердловской области, пригласил бизнес США к сотрудничеству и участию в международной промышленной выставке “Иннопром-2018”, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля», — говорится в сообщении.

По данным департамента, товарооборот Свердловской области и США за первое полугодие 2017 года составил 554 млн долларов. Это второй показатель в списке стран- контрагентов региона. В департаменте добавили, что Хантсман предложил в перспективе рассмотреть возможность организации контактов губернаторов российских и американских субъектов.

«Как бывший губернатор могу сказать, что люди реально чувствуют результаты работы, которая идет на региональном уровне. Нам необходимо расширить связи между простыми людьми и бизнес-сообществом. Могу пообещать от себя поддержать эти инициативы, а также привлечь к сотрудничеству как можно больше компаний», — приводит слова посла департамент информации Свердловской области.