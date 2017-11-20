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12:41 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде начал курсировать электробус

По троллейбусному маршруту № 12 в Волгограде начал ходить электробус — новый вид транспорта, который работает от батареек. В течение двух недель жители областного центра смогут опробовать новинку в деле и оценить качество поездки.

Источник: РИАЦ

Пока что электробус проходит испытания в условиях городских пассажирских перевозок для оценки его технических характеристик. Но уже сейчас эксперимент показывает себя как удачный и перспективный.

— Внедрение электробуса в систему перевозок пассажиров — это развитие дорожной инфраструктуры Волгограда, — уверен гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Евгений Тимофеев. — Новое транспортное средство, во-первых, экологичное, во-вторых, позволяет прокладывать маршруты там, где обычный троллейбус не может проехать. А это важно с учетом развития города, новых жилых микрорайонов, новых маршрутов.

Электротранспорт, который не привязан к проводам, может проехать с полностью заряженными батареями более 200 км. Чтобы подзарядиться ему достаточно 5−6 часов. К слову, КПД троллейбуса и КПД электробуса одинаковые.

— В троллейбусном депо я работаю уже три года, — рассказывает водитель электробуса Алексей Свадковский. — Самое важное для меня — это безопасность. Я понимаю, какую ответственность я несу перед пассажирами. Сейчас я уверен в безопасности, поскольку управлять этим средством легче. Водить комфортно, всё под рукой, можно объехать ДТП, да и в новом транспорте пассажирам приятно, он движется более мягко.

Электробус имеет вместимость 90 человек, приспособлен к перевозке маломобильных групп населения. В нем комфортно находиться — есть система климат-контроля, в салоне практически бесшумно.

— Движется плавно и тихо в сравнении с автобусом, например, — замечает пассажир Дмитрий Павленко. — Я считаю, что городу нужны новые виды транспорта — это развитие, надо идти в ногу со временем, это комфорт, безопасность и удобство для людей. Немаловажно, что на электробусе, например, можно добраться быстрее до пункта назначения. Троллейбусу объезжать препятствия гораздо сложнее.

В этом современном электротранспорте предусмотрена возможность оснащения модулями подключения к ГЛОНАСС, системой контроля проезда и учета перевозки пассажиров, видеонаблюдением, а также другими современными опциями.

Отметим, что электробус поступил на предприятие МУП «Метроэлектротранас» в рамках концепции развития общественного транспорта Волгограда. За последние три года в городе-герое значительно обновлен автопарк. На маршруты вышло 367 новых комфортабельных автобусов. Этой осенью по итогам конкурсов определены поставщики двух партий трамваем нового поколения. Рассматриваются различные варианты обновления троллейбусного парка, в том числе и электробусами.

Во время тестирования электробуса жители Волгограда могут оставить свои отзывы и качестве поездки по телефонам горячей линии 23−31−60 и 96−51−51.

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