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12:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Братский алюминиевый завод вошел в число лучших предприятий Иркутской области

Награды победителям рейтинга хозяйствующих субъектов региона вручили в облправительстве.

Источник: IrkutskMedia.ru

Итоги рейтинга хозяйствующих субъектов региона подвели в правительстве Иркутской области. В группе «Металлургический комплекс» второе место присуждено Братскому алюминиевому заводу компании РУСАЛ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе предприятия.

Лучшие предприятия определяли в Прибайкалье по итогам 2016 года. В текущем году подведение итогов деятельности крупнейших предприятий региона в рамках рейтинга проводилось уже в 10-й раз, и было приурочено к 80-летию Иркутской области.

«Это заслуженная награда. Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ — ответственный работодатель, наш коллективный договор признан самым эффективным в отрасли. Для сотрудников предприятия в нем зафиксированы самые важные моменты — охрана труда, все социальные гарантии и льготы. Кроме того, завод — надежный партнер администрации города в решении социальных задач», — отметил управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.

Всего заявки для участия в рейтинге подали около 40 предприятий. Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата, на основе итогов развития предприятий-конкурсантов выявила сводный рейтинг участников. При выборе лучших предприятий учитывались различные показатели: финансово-экономические, инвестиционные, социальные. По словам главы Кабмина Иркутской области Руслана Болотова, победителями стали предприятия, существенный вклад которых заключается не только в росте финансово-производственных показателей, но и высокой социальной ответственности. Они внесли наибольший вклад в экономику региона и проявили себя как неравнодушные участники социальной жизни общества.

Справка: Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ — крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

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