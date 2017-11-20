Братский алюминиевый завод вошел в число лучших предприятий Иркутской области
Награды победителям рейтинга хозяйствующих субъектов региона вручили в облправительстве.
Награды победителям рейтинга хозяйствующих субъектов региона вручили в облправительстве.
Итоги рейтинга хозяйствующих субъектов региона подвели в правительстве Иркутской области. В группе «Металлургический комплекс» второе место присуждено Братскому алюминиевому заводу компании РУСАЛ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Лучшие предприятия определяли в Прибайкалье по итогам 2016 года. В текущем году подведение итогов деятельности крупнейших предприятий региона в рамках рейтинга проводилось уже в 10-й раз, и было приурочено к 80-летию Иркутской области.
«Это заслуженная награда. Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ — ответственный работодатель, наш коллективный договор признан самым эффективным в отрасли. Для сотрудников предприятия в нем зафиксированы самые важные моменты — охрана труда, все социальные гарантии и льготы. Кроме того, завод — надежный партнер администрации города в решении социальных задач», — отметил управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.
Всего заявки для участия в рейтинге подали около 40 предприятий. Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата, на основе итогов развития
Справка: Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ — крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.