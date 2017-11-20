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13:12 (мск), источник: NewsKo

Минсельхоз Пермского края и Россельхозбанк потребовали ООО «Свинокомплекс «Пермский» вернуть 337 млн рублей

Управляющий ООО «Свинокомплекс «Пермский» сообщил о предъявлении обществу требований от регионального минсельхоза и Россельхозбанка.

Кредитное учреждения заявило о долге в 130 млн руб., министерство — в 207 млн руб. Ранее минсельхоз потребовал от свинокомплекса добровольно вернуть в бюджет ранее выданную субсидию в 207 млн руб. в 2017 году, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Процедура наблюдения введена на ООО «Свинокомплекс «Пермский» в октябре 2017 года. Бывший владелец ООО — омская группа «Синергия» ранее заявила о накопленных долгах в 1 млрд 200 млн руб.

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