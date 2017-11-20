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13:10 (мск), источник: Вести - Пермь

Спекулянты продают новые банкноты по завышенной стоимости

Банк России предупреждает о спекуляциях новыми купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей.

ЦБ: $ 59.6325   -0.36 € 70.3604   -0.34 ММВБ: $ 59.2900   +0.21 € 69.9100   +0.26
Источник: Вести - Пермь

Банк России предупреждает о спекуляциях новыми купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей. Имеются случаи продаж по завышенной цене.

В банке напоминают, что новые купюры не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен. На территории России они будут вводиться постепенно по мере адаптации кассового и банковского оборудования.

Во время загрузки произошла ошибка.

Центральный банк Российской Федерации: «В декабре 2017 года планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда. Таким образом, Банк России обращает внимание граждан на то, что никакой надобности приобретать эти банкноты по цене выше номинала, нет».

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