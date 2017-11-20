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13:21 (мск), источник: Om1.ru

«ОмскВодоканал» превысил предел выбросов аммиака в 27 раз

В загрязнении воздуха предприятие уличили прокуратура и Росприроднадзор.

Прокуратура Омской области поймала на загрязнении воздуха ОАО «ОмскВодоканал». Как сообщает ведомство, после жалоб местных жителей на неприятные запахи прокуроры вместе с сотрудниками Росприроднадзора отправились на предприятие с внеплановой проверкой.

Лабораторные исследования показали, что в выбросах от источников предприятия на улицах Пристанской и 10 лет Октября содержание аммиака многократно превышает предельно допустимую концентрацию — от 11 до 27 раз.

Прокуратура сообщает, что «ОмскВодоканал» и его ответственного сотрудника наказали штрафами по административной статье «Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух».

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