«ОмскВодоканал» превысил предел выбросов аммиака в 27 раз

Прокуратура Омской области поймала на загрязнении воздуха ОАО «ОмскВодоканал». Как сообщает ведомство, после жалоб местных жителей на неприятные запахи прокуроры вместе с сотрудниками Росприроднадзора отправились на предприятие с внеплановой проверкой.

Лабораторные исследования показали, что в выбросах от источников предприятия на улицах Пристанской и 10 лет Октября содержание аммиака многократно превышает предельно допустимую концентрацию — от 11 до 27 раз.