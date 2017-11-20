«ОмскВодоканал» превысил предел выбросов аммиака в 27 раз
В загрязнении воздуха предприятие уличили прокуратура и Росприроднадзор.
В загрязнении воздуха предприятие уличили прокуратура и Росприроднадзор.
Прокуратура Омской области поймала на загрязнении воздуха ОАО «ОмскВодоканал». Как сообщает ведомство, после жалоб местных жителей на неприятные запахи прокуроры вместе с сотрудниками Росприроднадзора отправились на предприятие с внеплановой проверкой.
Лабораторные исследования показали, что в выбросах от источников предприятия на улицах Пристанской и 10 лет Октября содержание аммиака многократно превышает предельно допустимую концентрацию — от 11 до 27 раз.
Прокуратура сообщает, что «ОмскВодоканал» и его ответственного сотрудника наказали штрафами по административной статье «Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух».