Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
41-летняя балерина Диана Вишнева ждет ребенка
В Марокко при раздаче гуманитарной помощи погибли 15 женщин
Селена Гомес кардинально сменила имидж ради премии (фото)
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Меньшову раскритиковали в Рунете из-за Ахиджаковой
СМИ: 100т золота нашли на рубеже РФ с Азербайджана
Эксперт: В 2018 году нас снова ждет аномальная погода
Дочь Мишулина разоблачила «брата-самозванца»
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
70 лет вместе: новый портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа
«Слава Богу, можно второй раз»: Пугачева обвенчалась с Галкиным
Безрукова о личной жизни: Я его муза, вдохновляю
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Последствия тайфуна Дамри
13:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Названа цена проезда по платной трассе М-4 «Дон» для местных жителей

Стоимость проезда по платному участку трассы М-4 «Дон», проходящему по территории Кагальницкого и Азовского районов, составит 50 копеек.

Источник: Аргументы и факты

Компромисс был достигнут в ходе долгих переговоров между руководством ГК «Автодор» и членами инициативной группы, представляющей интересы жителей муниципальных и сельских поселений Кагальницкого и Азовского районов, которые возмутились необходимостью платить за выезд на трассу из населённых пунктов.

По итогам было решено, что за въезд на платный участок (с 1091 км по 1119 км) кассиру нужно будет заплатить 50 копеек.

Как рассказал «АиФ-Ростов» представитель инициативной группы Евгения Макушкина, большинство жителей согласны принять такие условия и заключить с дорожниками долгосрочное соглашение, в котором все тарифы строго фиксированы на тот срок, пока данный участок дороги находится в аренде у ГК «Автодор».

Как уже сообщал «АиФ-Ростов», с 1 октября этого года 28 километров трассы, по которой ежедневно ездят жители окрестных сёл, стал платным. Людям предложили отдавать по 50 рублей за выезд и столько же за въезд на этот участок, стоимость 1 километра — полтора рубля. Местные автомобилисты возмутились, провели несколько митингов, и на время до принятия компромиссного решения, плата с них не взималась.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Мы могли сгореть заживо». Мужчина спас людей от пожара и пошел под суд
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Осуждены фигуранты дела о крушении траулера в Охотском море
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь