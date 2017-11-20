Названа цена проезда по платной трассе М-4 «Дон» для местных жителей

Источник: Аргументы и факты

Компромисс был достигнут в ходе долгих переговоров между руководством ГК «Автодор» и членами инициативной группы, представляющей интересы жителей муниципальных и сельских поселений Кагальницкого и Азовского районов, которые возмутились необходимостью платить за выезд на трассу из населённых пунктов.

По итогам было решено, что за въезд на платный участок (с 1091 км по 1119 км) кассиру нужно будет заплатить 50 копеек.

Как рассказал «АиФ-Ростов» представитель инициативной группы Евгения Макушкина, большинство жителей согласны принять такие условия и заключить с дорожниками долгосрочное соглашение, в котором все тарифы строго фиксированы на тот срок, пока данный участок дороги находится в аренде у ГК «Автодор».