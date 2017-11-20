Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Японский архитектор Шигеру Бан получил премию имени матери Терезы за достижения в социальной деятельности.
Японский архитектор Шигеру Бан получил премию имени матери Терезы за достижения в социальной деятельности.
Как сообщает Designboom, его наградили за многолетнюю работу в зонах природных и техногенных катастроф.
В начале 1990-х годов Бан работал в Руанде и Кобе и был консультантом комиссии ООН по делам беженцев. Его главное изобретение — недорогие дома из бамбука и бумаги для переселенцев. В настоящее время этот проект реализуется в Кении. Церемония вручения премии состоится в начале декабря в Индии, передает Лента.
В начале ноября в Таиланде запустили программу по строительству домов для беженцев из соседней Мьянмы, охваченной гражданским конфликтом. Здания для переселенцев возводят из переработанных материалов, в основном тростника и эвкалипта.
Автором проекта стал чилийский архитектор Себастьян Контрерас, который сформулировал концепцию «крыша — это дом», для нового проекта он разработал модульную конструкцию. Здания для беженцев строят в городе Мае Сот на