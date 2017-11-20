Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев

Как сообщает Designboom, его наградили за многолетнюю работу в зонах природных и техногенных катастроф.

В начале 1990-х годов Бан работал в Руанде и Кобе и был консультантом комиссии ООН по делам беженцев. Его главное изобретение — недорогие дома из бамбука и бумаги для переселенцев. В настоящее время этот проект реализуется в Кении. Церемония вручения премии состоится в начале декабря в Индии, передает Лента.

В начале ноября в Таиланде запустили программу по строительству домов для беженцев из соседней Мьянмы, охваченной гражданским конфликтом. Здания для переселенцев возводят из переработанных материалов, в основном тростника и эвкалипта.