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16:19 (мск), источник: Publika.md

Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев

Японский архитектор Шигеру Бан получил премию имени матери Терезы за достижения в социальной деятельности.

Как сообщает Designboom, его наградили за многолетнюю работу в зонах природных и техногенных катастроф.

В начале 1990-х годов Бан работал в Руанде и Кобе и был консультантом комиссии ООН по делам беженцев. Его главное изобретение — недорогие дома из бамбука и бумаги для переселенцев. В настоящее время этот проект реализуется в Кении. Церемония вручения премии состоится в начале декабря в Индии, передает Лента.

В начале ноября в Таиланде запустили программу по строительству домов для беженцев из соседней Мьянмы, охваченной гражданским конфликтом. Здания для переселенцев возводят из переработанных материалов, в основном тростника и эвкалипта.

Автором проекта стал чилийский архитектор Себастьян Контрерас, который сформулировал концепцию «крыша — это дом», для нового проекта он разработал модульную конструкцию. Здания для беженцев строят в городе Мае Сот на северо-западе страны. Там часто случаются наводнения, поэтому дома устанавливают на стальных профилях примерно в метре от земли.

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