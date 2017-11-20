Под Краснодаром планируют построить индустриальный парк
В Краснодаре пройдут публичные слушания по проекту строительства индустриального парка в станице Старокорсунской. Соответствующее постановление подписал глава столицы Кубани Евгений Первышов.
В Краснодаре пройдут публичные слушания по проекту строительства индустриального парка в станице Старокорсунской. Соответствующее постановление подписал глава столицы Кубани Евгений Первышов.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Краснодара пройдут 7 декабря 18:15 в актовом зале администрации Карасунского округа (улица Селезнева, 244).
Замглавы города Дмитрий Логвиненко рассказал, что индустриальный парк «Старокорсунский» по плану должен занять 250 га. Площадку обеспечат необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, там разместят предприятия малого и среднего бизнеса по переработке, хранению сельхозпродукции, пищевой промышленности, других отраслей.
Новый индустриальный парк планируют разделить на три зоны:
«В настоящее время земельный массив, планируемый для строительства индустриального парка, свободен от застройки. Он ограничен железной дорогой, землями сельхозназначения, региональной дорогой Темрюк — Краснодар — Кропоткин в границах станицы Старокорсунской и автодорогой местного значения станица Старокорсунская — станица Динская», — сообщает
Проект предусматривает строительство двухуровневой транспортной развязки и реконструкцию существующих подъездов. По плану, создание парка создаст более 3 тыс. рабочих мест для жителей Старокорсунской и хутора Ленина.
Как сообщали Юга.ру, инвестиционное соглашение о создании индустриального парка в станице Старокорсунской подписали в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015». Программа развития проекта рассчитана до 2020 года.