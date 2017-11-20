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15:25 (мск), источник: ЮГА.ру

Под Краснодаром планируют построить индустриальный парк

В Краснодаре пройдут публичные слушания по проекту строительства индустриального парка в станице Старокорсунской. Соответствующее постановление подписал глава столицы Кубани Евгений Первышов.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Краснодара пройдут 7 декабря 18:15 в актовом зале администрации Карасунского округа (улица Селезнева, 244).

Замглавы города Дмитрий Логвиненко рассказал, что индустриальный парк «Старокорсунский» по плану должен занять 250 га. Площадку обеспечат необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, там разместят предприятия малого и среднего бизнеса по переработке, хранению сельхозпродукции, пищевой промышленности, других отраслей.

Новый индустриальный парк планируют разделить на три зоны: общественно-деловую с торгово-выставочным центром, коммунально-складскую со складами, логистическими терминалами и распределительным центрами и производственную с тепличными хозяйствами и перерабатывающими предприятиями.

«В настоящее время земельный массив, планируемый для строительства индустриального парка, свободен от застройки. Он ограничен железной дорогой, землями сельхозназначения, региональной дорогой Темрюк — Краснодар — Кропоткин в границах станицы Старокорсунской и автодорогой местного значения станица Старокорсунская — станица Динская», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Проект предусматривает строительство двухуровневой транспортной развязки и реконструкцию существующих подъездов. По плану, создание парка создаст более 3 тыс. рабочих мест для жителей Старокорсунской и хутора Ленина.

Как сообщали Юга.ру, инвестиционное соглашение о создании индустриального парка в станице Старокорсунской подписали в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015». Программа развития проекта рассчитана до 2020 года.

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