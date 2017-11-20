Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
31-летняя Елизавета Боярская показала сына Андрея
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
«Бес попутал»: Пугачева сожалеет о своем венчании перед Богом
Синоптик предупредила об аномалиях в 2018 году
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
10Самые дорогие в мире картины
14:29 (мск), источник: Volga News

Падение цен на «вторичку» в Самарской области остановилось

Самарский областной фонд жилья и ипотеки подготовил ежемесячно мониторинговый отчет, в котором дается подробный анализ цен на недвижимость в городах региона. Согласно предоставленным данным, в октябре 2017 года средняя удельная цена квадратного метра в самарской «вторичке» составила 55,7 тыс. рублей за квадратный метр.

По сравнением с прошлым месяцем этот показатель снизился на 178 рублей или 0,32%. По сути, речь идет о статистической погрешности. В то же время по сравнению с октябрем 2016 года этот показатель снизился на 7,39%. С января 2017-го цены на «вторичку» упали на 7,07%.

Специалисты СОФЖИ отмечают, что на данный момент значительное падение цен, которое было характерно для последнего времени, приостановилось. Поэтому всем, кто откладывал покупку жилья, ожидая самой «вкусной» цены, возможно, следует повнимательнее рассмотреть имеющиеся на рынке предложения.

Сейчас наибольшее количество предложений в секторе «б/у» — это квартиры, расположенные в Промышленном районе Самары.

Сложнее всего купить квартиру в Самарском районе — лишь 3,7% предлагаемых квартир расположены там. При этом самые дорогие «вторичные» предложения — это двухкомнатные «элитки» в Ленинском районе, где средняя удельная цена квадратного метра составляет 103,2 тыс. рублей. А вот самое бюджетное жилье среди «вторичек» — это двухкомнатные «сталинки» в Красноглинском районе, где квадратный метр обойдется лишь в 26,3 тыс. рублей. На них стоит обратить внимание всем, кто хотел бы приобрести «вторичку» недорого, и кого не пугает отдаленность от центра города.

Говоря о рынке новостроек, СОФЖИ в своих отчетах рассматривает лишь те предложения, где речь идет об уже сданных в эксплуатацию объектах.

Традиционно в доме, находящемся в процессе строительства, квартиру можно купить и дешевле, но, несмотря на все принимаемые меры, до сих пор такая недвижимость представляет собой определенный риск. Если же говорить о самарских объектах, сданных в эксплуатацию, то в них квадратный метр в среднем обойдется в 46 тыс. рублей. И в данном случае по дешевизне жилья лидирует Красноглинский район, где можно приобрести квадратный метр за 35,3 тыс. рублей. А вот квартиры в престижном Самарском районе будут стоить уже дороже 63 тыс. рублей.

Во втором по значению городе области — Тольятти, средняя удельная цена квадратного метра значительно ниже и составляет 39,1 тыс. рублей за квадратный метр. При этом, за последний месяц цены незначительно выросли — на 0, 11%. С октября 2016 года, «вторичка» подешевела на 5,67%, а с января 2017 года — на 4,81%. Таким образом, темпы падения стоимости во втором по величине городе губернии также постепенно снижаются, а сейчас, по сути, цены стабилизировались. При этом, разумеется, по-прежнему наиболее дорогими остаются квартиры в Старом городе, а проще всего приобрести жилье в Автозаводском районе. Это связано с плотной застройкой.

И, разумеется, нельзя не сказать про аренду жилья. Здесь Тольятти уверенно обгоняет Самару — средняя удельная цена предложения по городу по всем типам квартир составляет 13,3 тыс. рублей в месяц. А вот в областной столице этот показатель составляет 11 тыс. рублей. При этом средняя цена аренды «однушек» в Самаре составляет всего 9,5 тыс. рублей, а вот в Тольятти — 10,3 тыс. рублей. Этот показатель во многом связан с тем, что в Самаре активно сдаются в аренду квартиры, возведенные в проектах доступного жилья — микрорайонах «Волгарь», «Кошелев», «Новая Самара». В Тольятти аналогичных по размаху проектов практически нет, что и обеспечивает более высокие цены.

Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора СОФЖИ:

— Начиная с июля этого года, а вторичном рынке жилой недвижимости в Самаре наблюдается стабилизация средней удельной цены предложения квадратного метра. На данный момент у нас есть все основания полагать, что эта тенденция сохранится.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Виктор Кузнецов перешел на работу в администрацию губернатора
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Ирина Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Осуждены фигуранты дела о крушении траулера в Охотском море
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь