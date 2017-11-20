Падение цен на «вторичку» в Самарской области остановилось

По сравнением с прошлым месяцем этот показатель снизился на 178 рублей или 0,32%. По сути, речь идет о статистической погрешности. В то же время по сравнению с октябрем 2016 года этот показатель снизился на 7,39%. С января 2017-го цены на «вторичку» упали на 7,07%.

Специалисты СОФЖИ отмечают, что на данный момент значительное падение цен, которое было характерно для последнего времени, приостановилось. Поэтому всем, кто откладывал покупку жилья, ожидая самой «вкусной» цены, возможно, следует повнимательнее рассмотреть имеющиеся на рынке предложения.

Сейчас наибольшее количество предложений в секторе «б/у» — это квартиры, расположенные в Промышленном районе Самары.

Сложнее всего купить квартиру в Самарском районе — лишь 3,7% предлагаемых квартир расположены там. При этом самые дорогие «вторичные» предложения — это двухкомнатные «элитки» в Ленинском районе, где средняя удельная цена квадратного метра составляет 103,2 тыс. рублей. А вот самое бюджетное жилье среди «вторичек» — это двухкомнатные «сталинки» в Красноглинском районе, где квадратный метр обойдется лишь в 26,3 тыс. рублей. На них стоит обратить внимание всем, кто хотел бы приобрести «вторичку» недорого, и кого не пугает отдаленность от центра города.

Говоря о рынке новостроек, СОФЖИ в своих отчетах рассматривает лишь те предложения, где речь идет об уже сданных в эксплуатацию объектах.

Традиционно в доме, находящемся в процессе строительства, квартиру можно купить и дешевле, но, несмотря на все принимаемые меры, до сих пор такая недвижимость представляет собой определенный риск. Если же говорить о самарских объектах, сданных в эксплуатацию, то в них квадратный метр в среднем обойдется в 46 тыс. рублей. И в данном случае по дешевизне жилья лидирует Красноглинский район, где можно приобрести квадратный метр за 35,3 тыс. рублей. А вот квартиры в престижном Самарском районе будут стоить уже дороже 63 тыс. рублей.

Во втором по значению городе области — Тольятти, средняя удельная цена квадратного метра значительно ниже и составляет 39,1 тыс. рублей за квадратный метр. При этом, за последний месяц цены незначительно выросли — на 0, 11%. С октября 2016 года, «вторичка» подешевела на 5,67%, а с января 2017 года — на 4,81%. Таким образом, темпы падения стоимости во втором по величине городе губернии также постепенно снижаются, а сейчас, по сути, цены стабилизировались. При этом, разумеется, по-прежнему наиболее дорогими остаются квартиры в Старом городе, а проще всего приобрести жилье в Автозаводском районе. Это связано с плотной застройкой.

И, разумеется, нельзя не сказать про аренду жилья. Здесь Тольятти уверенно обгоняет Самару — средняя удельная цена предложения по городу по всем типам квартир составляет 13,3 тыс. рублей в месяц. А вот в областной столице этот показатель составляет 11 тыс. рублей. При этом средняя цена аренды «однушек» в Самаре составляет всего 9,5 тыс. рублей, а вот в Тольятти — 10,3 тыс. рублей. Этот показатель во многом связан с тем, что в Самаре активно сдаются в аренду квартиры, возведенные в проектах доступного жилья — микрорайонах «Волгарь», «Кошелев», «Новая Самара». В Тольятти аналогичных по размаху проектов практически нет, что и обеспечивает более высокие цены.

Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора СОФЖИ: