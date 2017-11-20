Испанцы помогут внедрить в Узбекистане систему Tax free

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Госкомтуризма и испанская компания Innova Taxfree планируют разработать стратегию развития шоппинг-туризма и внедрения системы Tax free в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.

Договоренности об этом были заключены в ходе визита узбекской делегации в Испанию. Стороны планируют обсудить практические шаги по реализации совместного проекта после ответного визита испанских специалистов, который намечен на февраль 2018 года. Представители Innova Taxfree намерены провести анализ местного рынка и определить несколько перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества.

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Отметим, что сегодня система Tax free действует в Европе и примерно в 20 странах за ее пределами. Ее суть заключается в том, что турист, делая покупку в магазине, получает особый чек, при предъявлении которого на таможне можно получить обратно наличные деньги, взимаемые в качестве налога на добавленную стоимость.

Кроме того, представители Госкомтуризма договорились в январе будущего года подписать программу сотрудничества с Министерством энергетики и туризма Испании до 2020 года. Она предусматривает направление групп испанских экспертов в республику для выработки рекомендаций по дальнейшей диверсификации туристской индустрии страны и проведения различных мастер-классов, тренингов и семинаров.

Стороны также пришли к соглашению привлечь высококвалифицированного специалиста в сфере туризма из Испании к работе в структуре Госкомтуризма в качестве иностранного советника.

Еще одно интересное направление сотрудничества было обсуждено на переговорах с руководством медийной компании Sole Studios. Ее специалистов и возможности планируется использовать для продвижения национального туристского бренда «Узбекистан» на внешних рынках и подготовки фильма о туристском и инвестиционном потенциале республики.