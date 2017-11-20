Евро безудержно растет: курс валют в Узбекистане
Центральный банк Узбекистана с 21 ноября установил новый обменный курс американской и европейской валют.
Центральный банк Узбекистана с 21 ноября установил новый обменный курс американской и европейской валют.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Финансовый регулятор установил официальный курс в 9487 сума 7 тийинов за один евро.
Данные размещены на официальном сайте Центрального банка республики.
Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей официальный курс евро вырос на 83,93 сума.
Доллар также подрос — на 15,82 сума, составив 8085 сумов 11 тийинов.
Курс российского рубля незначительно снизился — на 0,39 сума — и составил 136,65 сума.
Центральный банк может оказать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через
После девальвации национальной валюты к доллару с 5 сентября сразу на 3889,65 сума (с 4210,35 до 8100 сумов) ЦБ продолжает устанавливать официальные курсы иностранных валют к суму раз в неделю для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей.