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13:41 (мск), источник: Sputnik

Евро безудержно растет: курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана с 21 ноября установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ЦБ: $ 59.6325   -0.36 € 70.3604   -0.34 ММВБ: $ 59.2900   +0.21 € 69.9100   +0.26
Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Финансовый регулятор установил официальный курс в 9487 сума 7 тийинов за один евро.

Данные размещены на официальном сайте Центрального банка республики.

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Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей официальный курс евро вырос на 83,93 сума.

Доллар также подрос — на 15,82 сума, составив 8085 сумов 11 тийинов.

Курс российского рубля незначительно снизился — на 0,39 сума — и составил 136,65 сума.

Центральный банк может оказать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

После девальвации национальной валюты к доллару с 5 сентября сразу на 3889,65 сума (с 4210,35 до 8100 сумов) ЦБ продолжает устанавливать официальные курсы иностранных валют к суму раз в неделю для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей.

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