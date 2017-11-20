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14:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области сложилась непростая ситуация с вывозом зерна

Депутаты Заксобрания Новосибирской области взяли проблему под контроль.

Традиционно наш регион поставляет пшеницу в Москву, Санкт-Петербург, Новороссийск, Пермский край, а также Китай, Монголию и регионы Сибирского федерального округа. В этом году из нашей области нужно вывезти 1,2 миллиона тонн пшеницы.

ВАГОНОВ НЕ ХВАТАЕТ.

Разрешать ситуацию с поставками зерна из Сибири взялись в ручном режиме на федеральном уровне. В Новосибирск приехал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Теперь раз в месяц он будет проводить такие совещания оперативного штаба Минсельхоза России либо в Новосибирске, либо в столице. Сложившуюся ситуацию обсудили также на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области.

С докладом перед депутатами выступил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин. По словам Василия Андреевича, ежемесячно с территории регионов Сибирского федерального округа нужно вывозить по 650 тысяч тонн зерна. Но зачастую срываются планы поставки железнодорожных вагонов. А имеющихся вагонов не хватает, чтобы вывозить зерно с переполненных элеваторов.

ДЕПУТАТЫ ВЫСТУПИЛИ С ОБРАЩЕНИЕМ.

В решении сложной ситуации с вывозом зерна приняли участие и специалисты Минсельхоза РФ, и регионального Минсельхоза, и областного правительства. Причиной оперативного реагирования на проблему стало обращение депутатов Заксобрания региона, инициированное его спикером Андреем Шимкивым.

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— В своем обращении наши депутаты заявляли о необходимости ускорения зерновых интервенций, оперативной поставке вагонов для вывоза зерна, пролонгации кредитов либо поддержке новосибирских аграриев дотациями, — выступая на заседании с участием заместителя министра сельского хозяйства РФ, напомнил председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма. — Мы надеемся, что благодаря поддержке федерального центра решение этих задач будет ускорено.

По словам Олега Николаевича, приняты конкретные меры по вывозу из нашего региона излишков пшеницы. В частности, приняты решения по компенсации части железнодорожного тарифа при экспорте пшеницы из Новосибирской области.

— Кроме того, будут внесены изменения в бюджет 2018 года, и около 5,5 миллиарда рублей будет выделено для погашения задолженности перед элеваторами, — напомнил Олег Подойма. — Эти деньги будут направлены на закуп пшеницы у сельхозтоваропроизводителей. Кроме этого, планируются частичные интервенции, которые тоже помогут снять напряжение на рынке. Думаю, все эти меры будут способствовать вывозу пшеницы и, как следствие, выравниванию цены на рынке.

СТОИМОСТЬ ЗЕРНА НУЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ.

Как считает депутат Заксобрания Новосибирской области Глеб Поповцев, нужно принять меры по регулированию стоимости зерна.

— Почему производитель зерна в Краснодарском крае, имея возможность довезти груз до порта автомобильным транспортом, имеет цену в 11 200 рублей, а производитель зерна в Новосибирской области — 4500 рублей?! Я считаю, что перекос очень серьезный, и для его устранения нужна федеральная помощь, — обратил внимание коллег Глеб Александрович.

Комментируя итоги заседания оперативного штаба Минсельхоза России, депутат Андрей Панферов напомнил, что «документом, послужившим началом этого диалога, было обращение депутатов аграрного комитета, инициатором которого был председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив».

— Подход очень серьезный, и мы будем надеяться, что озвученные нами предложения будут услышаны и получат продолжение и в дальнейших действиях по поддержке аграрной отрасли, — отметил законодатель.

Депутаты регионального парламента и далее намерены контролировать исполнение поручений, принятых на окружном совещании, на уровне Новосибирской области.

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