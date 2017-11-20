Запрет продажи спиртного в кафе и ресторанах Прикамья в праздники незаконен

Так, указывается, что изменения в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» вступили в силу 31 июля 2017 года.

В них говорится: «Органы госвласти субъекта РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Под предприятиями общественного питания подразумеваются рестораны, кафе, бары, буфеты.

Депутат заксобрания, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олег Постников так прокомментировал данную информацию на своей странице в Facebook: «Если помните, 5 ноября я написал пост возмущения о полном запрете продажи в Пермском общепите небезалкогольных напитков в праздничные дни. Получил соответствующее обращение от пермских рестораторов. Погружение в тему дало ожидаемый ответ — краевое постановление противоречит федеральной норме. Так что в праздники можно и нужно ходить в рестораны и кафе».