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14:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Запрет продажи спиртного в кафе и ресторанах Прикамья в праздники незаконен

ПЕРМЬ, 20 ноября, ФедералПресс. Запрет на розничную продажу алкоголя в праздничные дни заведениями общепита незаконен. На сайте уполномоченного по правам предпринимателей Пермского края размещена информация о законодательных изменениях, касающихся запрета продаж спиртного.

Так, указывается, что изменения в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» вступили в силу 31 июля 2017 года.

В них говорится: «Органы госвласти субъекта РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Под предприятиями общественного питания подразумеваются рестораны, кафе, бары, буфеты.

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Депутат заксобрания, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олег Постников так прокомментировал данную информацию на своей странице в Facebook: «Если помните, 5 ноября я написал пост возмущения о полном запрете продажи в Пермском общепите небезалкогольных напитков в праздничные дни. Получил соответствующее обращение от пермских рестораторов. Погружение в тему дало ожидаемый ответ — краевое постановление противоречит федеральной норме. Так что в праздники можно и нужно ходить в рестораны и кафе».

Напомним, тогда народный избранник возмутился невозможностью выпить в ресторане в День народного единства. «Вопрос тем, кто голосовал за этот нормативный акт, если вы боретесь за культуру употребления напитков и за отсутствие пьяных лиц на городских мероприятиях, зачем вы режете ножом предпринимателей в сфере общественного питания? Вы думаете рестораны и бары будут литрами продавать водку на вынос? Ну так ограничьте норму продаж. 9 дней в году рестораны, кафе и бары могут собрать нормальную кассу. А так рестораторы вынуждены, либо рискуя лицензией продавать из-под полы, либо терять клиентов», — заявил тогда депутат в соцсети.

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