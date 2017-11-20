Экономика Челябинской области сохраняет тенденцию к росту
По итогам 10 месяцев индекс промышленного производства вырос на 4,8% к уровню прошлого года.
По итогам 10 месяцев индекс промышленного производства вырос на 4,8% к уровню прошлого года.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Сегодня в ходе аппаратного совещания министр экономического развития региона Сергей Смольников представил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому основные показатели
Индекс промышленного производства вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в среднем по России эта цифра составляет 1,8%. Основными драйверами экономического роста, по словам Сергея Смольникова, остаются такие отрасли, как добыча полезных ископаемых с ростом 8,3%, а также обрабатывающие производства — рост на 5%. «Так, металлургия показывает рост в 6,3%, производство продуктов питания — 3%, строительство — 10%, — уточнил министр. — Темпы, набранные с начала года, сохраняются, и мы более чем в два раза превышаем российские показатели. Это происходит благодаря росту от месяца к месяцу. Так, показатели октября по отношению к сентябрю выросли на 6%».
Также растут и реальные доходы населения. В частности, среднемесячная заработная плата в регионе составила 31 483 рубля, рост на 7,1%. «Корректируя этот показатель с учетом инфляции, получаем рост зарплаты на 3,8%», — добавил Сергей Смольников.