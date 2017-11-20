РЖД сокращает в Челябинске около 1 тыс. сотрудников

Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин (подразделение Южно-Уральской дирекции инфраструктуры, филиал ОАО «РЖД») уведомило Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области о сокращении в январе 2018 года 988 сотрудников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из оперативной информации ведомства, причина увольнения — ликвидация предприятия в Челябинске.

Ранее сообщалось, что еще 474 сотрудника в начале следующего года планирует высвободить отряд Федеральной противопожарной службы ГПС по Челябинской области. В этом случае говорится о сокращении штата и численности работников.

Всего в текущем году, по данным ведомства, было сокращено 4 тыс. 366 человек в 260 организациях.