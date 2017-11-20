РЖД сокращает в Челябинске около 1 тыс. сотрудников
Причина увольнения — ликвидация предприятия в южноуральской столице.
Причина увольнения — ликвидация предприятия в южноуральской столице.
Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин (подразделение
Как следует из оперативной информации ведомства, причина увольнения — ликвидация предприятия в Челябинске.
Ранее сообщалось, что еще 474 сотрудника в начале следующего года планирует высвободить отряд Федеральной противопожарной службы ГПС по Челябинской области. В этом случае говорится о сокращении штата и численности работников.
Всего в текущем году, по данным ведомства, было сокращено 4 тыс. 366 человек в 260 организациях.
Кроме того, в настоящее время 1 тыс. 881 работник ООО «ЧТЗ-Уралтрак» находится на неполном рабочем времени.