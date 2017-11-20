Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Россиянка описала планы на выигранные полмиллиарда рублей
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: слова крымчан о России поразили немцев
Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
«Бес попутал»: Пугачева сожалеет о своем венчании перед Богом
Синоптик предупредила об аномалиях в 2018 году
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева о венчании с Киркоровым: Бес попутал
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8Скончался Михаил Задорнов
14:56 (мск), источник: dostup1.ru

РЖД сокращает в Челябинске около 1 тыс. сотрудников

Причина увольнения — ликвидация предприятия в южноуральской столице.

Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин (подразделение Южно-Уральской дирекции инфраструктуры, филиал ОАО «РЖД») уведомило Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области о сокращении в январе 2018 года 988 сотрудников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из оперативной информации ведомства, причина увольнения — ликвидация предприятия в Челябинске.

Ранее сообщалось, что еще 474 сотрудника в начале следующего года планирует высвободить отряд Федеральной противопожарной службы ГПС по Челябинской области. В этом случае говорится о сокращении штата и численности работников.

Всего в текущем году, по данным ведомства, было сокращено 4 тыс. 366 человек в 260 организациях.

Кроме того, в настоящее время 1 тыс. 881 работник ООО «ЧТЗ-Уралтрак» находится на неполном рабочем времени.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Челябинском зоопарке выбрали помощника Деда Мороза
ЧТО ДЕЛАТЬ, если ваш близкий человек ВИЧ-инфицирован
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Осуждены фигуранты дела о крушении траулера в Охотском море
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь