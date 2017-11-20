В конце ноября Прикамью присвоят кредитный рейтинг

Также на встрече были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Прикамья, приоритетных инвестиционных проектов, основных подходов к формированию бюджетной и долговой политики края в 2018—2019 годах, а также ожидаемое исполнение бюджета в 2017 году и его основные параметры на 2018 год.