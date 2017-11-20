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14:54 (мск), источник: NewsKo

В конце ноября Прикамью присвоят кредитный рейтинг

До 30 ноября «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА) присвоит Пермскому краю кредитный рейтинг по национальной шкале. Договоренность об этом была подтверждена в ходе рабочей встречи министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максима Колесникова с представителями АКРА.

Источник: Reuters

Также на встрече были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Прикамья, приоритетных инвестиционных проектов, основных подходов к формированию бюджетной и долговой политики края в 2018—2019 годах, а также ожидаемое исполнение бюджета в 2017 году и его основные параметры на 2018 год.

Как пояснили в региональном минэкономразвития, кредитный рейтинг необходим для осуществления регионом внешних заимствований, а также заимствований путём размещения государственных ценных бумаг на международных рынках капитала.

«Присваиваемый Пермскому краю рейтинг позволит потенциальным инвесторам определить способность и готовность региона своевременно и в полном объёме выполнять свои финансовые обязательства, — отметил Максим Колесников. — Также инвесторы смогут получить адекватное сравнение субъектов России по уровню кредитного риска на внутреннем рынке».

Источник — администрация губернатора Пермского края

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