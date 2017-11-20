В Омской области могут вырасти цены на картофель

В Омской области вырастут цены на картофель. Об этом сообщает сайт «Новый Омск».

Сегодня, 20 ноября, в Доме журналиста состоялась пресс-конференция министра сельского хозяйства Омской области Максима Чекусова. По его словам, в регионе из-за низкого урожая повысятся цены на картофель.

Оптовая цена сегодня приближается к 15 рублям, год назад за 5−6 рублей продавали. Будет определенный рост цен, но не запредельный" — приводит слова министра «Новый Омск».