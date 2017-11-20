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14:53 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области могут вырасти цены на картофель

Причина — низкий урожай.

В Омской области вырастут цены на картофель. Об этом сообщает сайт «Новый Омск».

Сегодня, 20 ноября, в Доме журналиста состоялась пресс-конференция министра сельского хозяйства Омской области Максима Чекусова. По его словам, в регионе из-за низкого урожая повысятся цены на картофель.

Оптовая цена сегодня приближается к 15 рублям, год назад за 5−6 рублей продавали. Будет определенный рост цен, но не запредельный" — приводит слова министра «Новый Омск».

Напомним, что в Омской области на участках с поливом собирали с одного гектара 40 тонн картофеля, а на участках, которые не орошаются — 20 тонн.

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