В Омской области могут вырасти цены на картофель
Причина — низкий урожай.
Причина — низкий урожай.
В Омской области вырастут цены на картофель. Об этом сообщает сайт «Новый Омск».
Сегодня, 20 ноября, в Доме журналиста состоялась
Оптовая цена сегодня приближается к 15 рублям, год назад за 5−6 рублей продавали. Будет определенный рост цен, но не запредельный" — приводит слова министра «Новый Омск».
Напомним, что в Омской области на участках с поливом собирали с одного гектара 40 тонн картофеля, а на участках, которые не орошаются — 20 тонн.