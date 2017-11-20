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14:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области растут доходы населения

Министр экономического развития Челябинской области представил губернатору основные показатели социально-экономического развития региона.

Источник: РИА "Новости"

Индекс промышленного производства за 10 месяцев 2017 года вырос на 4,8%, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Причем этот показатель выше среднего по России (1,8%). Наибольший рост зафиксировали в сфере добычи полезных ископаемых (8,3%) и на обрабатывающих производствах (5%).

«Так, металлургия показывает рост в 6,3%, производство продуктов питания — 3%, строительство — 10%. Темпы, набранные с начала года, сохраняются, и мы более чем в два раза превышаем российские показатели. Это происходит благодаря росту от месяца к месяцу. Так, показатели октября по отношению к сентябрю выросли на 6%», — пояснил глава Минэкономразвития области Сергей Смольников.

При этом отметили и рост реальных доходов населения. Среднемесячная зарплата выросла с учетом инфляции на 3,8% и составила более 31 тыс. рублей.

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