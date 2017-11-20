В Челябинской области растут доходы населения
Министр экономического развития Челябинской области представил губернатору основные показатели
Министр экономического развития Челябинской области представил губернатору основные показатели
Индекс промышленного производства за 10 месяцев 2017 года вырос на 4,8%, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Причем этот показатель выше среднего по России (1,8%). Наибольший рост зафиксировали в сфере добычи полезных ископаемых (8,3%) и на обрабатывающих производствах (5%).
«Так, металлургия показывает рост в 6,3%, производство продуктов питания — 3%, строительство — 10%. Темпы, набранные с начала года, сохраняются, и мы более чем в два раза превышаем российские показатели. Это происходит благодаря росту от месяца к месяцу. Так, показатели октября по отношению к сентябрю выросли на 6%», — пояснил глава Минэкономразвития области Сергей Смольников.
При этом отметили и рост реальных доходов населения. Среднемесячная зарплата выросла с учетом инфляции на 3,8% и составила более 31 тыс. рублей.