В Уфе на торги выставлены восемь участков под индивидуальное строительство

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы назначило на 21 декабря аукцион по продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в разных пригородах столицы. Их площадь — от 10 до 15 соток. Пять предлагаемых участков находятся в поселке Нагаево, еще три — в деревне Локотки Кировского района, в Вотикеево Орджоникидзевского района, и в частном секторе Ленинского района за Старо-Затонским кладбищем.