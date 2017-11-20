Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
В Киеве в залитом цементом Вечном огне обнаружили крест
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
«Бес попутал»: Пугачева сожалеет о своем венчании перед Богом
Синоптик предупредила об аномалиях в 2018 году
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Раздел имущества при разводе могут сделать проще
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
10Самые дорогие в мире картины
14:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на торги выставлены восемь участков под индивидуальное строительство

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы назначило на 21 декабря аукцион по продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в разных пригородах столицы. Их площадь — от 10 до 15 соток. Пять предлагаемых участков находятся в поселке Нагаево, еще три — в деревне Локотки Кировского района, в Вотикеево Орджоникидзевского района, и в частном секторе Ленинского района за Старо-Затонским кладбищем.

Последний участок (площадью 15 соток) находится ближе всего к центру, у него самая высокая начальная цена — 1,657 млн рублей. На втором месте стартовая цена участка в Локотках (поселок находится между аэропортом и Булгаково) — 1,011 млн рублей, его площадь — 20 соток. Участок в Вотикеево в 11 соток, наоборот, самый дешевый в пакете — его торгуют от 430,6 тысячи рублей.

Участки, предлагаемые в Нагаево, находятся на улицах Парковой, Милиции, в кварталах 24, 27, 40. Их стартовая цена — от 585 тысяч до 916 тысяч рублей.

На всех участках возможно подведение электричества и газа, централизованное водоснабжение отсутствует.

Последний день приема заявок — 18 декабря, участники аукциона определятся 19 декабря, они должны внести 95% от начальной стоимости лотов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Ирина Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Осуждены фигуранты дела о крушении траулера в Охотском море
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь