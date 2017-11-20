На молдавский авиарынок заходит еще одна лоукост-компания

Источник: Actualitati.md

Планируется, что компания начнет выполнять международные авиарейсы с направлением Кишинев — Тель-Авив (Израиль) уже с июня 2018 года, два раза в неделю, по вторникам и пятницам.

Arkia Israel Airlines начнет полеты на 4 самолетахEmbraer E-190и Аэробус 320, постепенно увеличивая флот, если это будет необходимо.

После получения соответствующих слотов на маршруты перевозчику понадобится до 30 дней, чтобы начать полеты. Поэтому ожидается, что уже в феврале компания откроет бронирование билетов на первые рейсы.

Справка Actualitati.md