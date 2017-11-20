На молдавский авиарынок заходит еще одна лоукост-компания
На авиарынок Молдовы выходит новый лоукост израильская компания ArkiaIsrael Airlines, сообщает Actualitati.md.
На авиарынок Молдовы выходит новый лоукост израильская компания ArkiaIsrael Airlines, сообщает Actualitati.md.
Планируется, что компания начнет выполнять международные авиарейсы с направлением Кишинев —
Arkia Israel Airlines начнет полеты на 4 самолетахEmbraer E-190и Аэробус 320, постепенно увеличивая флот, если это будет необходимо.
После получения соответствующих слотов на маршруты перевозчику понадобится до 30 дней, чтобы начать полеты. Поэтому ожидается, что уже в феврале компания откроет бронирование билетов на первые рейсы.
Справка Actualitati.md
Arkia Israel Airlines израильскаяавиакомпания, основанная в1949году, со