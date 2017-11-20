Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зима отменяется: синоптики пересмотрели прогноз - СМИ
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Школьникам будут ежедневно выдавать по фрукту или овощу
Мединский счел призыв Райкина личным оскорблением
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Вместо экипажа крысы-каннибалы: в США нашли корабль-призрак СССР
Ученые пояснили, как огромный астероид убьет Землю
82-летний Николай Агутин показал новую возлюбленную - СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16:47 (мск), источник: Actualitati.md

На молдавский авиарынок заходит еще одна лоукост-компания

На авиарынок Молдовы выходит новый лоукост израильская компания ArkiaIsrael Airlines, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Планируется, что компания начнет выполнять международные авиарейсы с направлением Кишинев — Тель-Авив (Израиль) уже с июня 2018 года, два раза в неделю, по вторникам и пятницам.

Arkia Israel Airlines начнет полеты на 4 самолетахEmbraer E-190и Аэробус 320, постепенно увеличивая флот, если это будет необходимо.

После получения соответствующих слотов на маршруты перевозчику понадобится до 30 дней, чтобы начать полеты. Поэтому ожидается, что уже в феврале компания откроет бронирование билетов на первые рейсы.

Справка Actualitati.md

Arkia Israel Airlines израильскаяавиакомпания, основанная в1949году, со штаб-квартирой вТель-Авиве. Это вторая (послеЭль-Аль) по величине авиакомпания в Израиле, обслуживающая внутренние и международные рейсы вЕвропуиСредиземноморье (Ларнака, Амман, Дублин). Базируется авиакомпания ваэропорту имени Бен-Гуриона, имеет также дополнительныйхабаэропорт Сде ДоввТель-Авиве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Президент РМ проведет прямую линию в Одноклассниках
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Ирина Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Патриарх Кирилл заявил о приближении конца света
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь