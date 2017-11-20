Электрички между Омском и Петропавловском прекратят сообщение

Электропоезда Западно-Сибирской железной дороги прекращают сообщение между Омском и Петропавловском, сообщает 20 ноября «Радио Азаттык» со ссылкой на исполняющую обязанности начальника сектора пассажирских перевозок «РЖД» Ольгу Устинову.

По ее словам, движение электричек будет приостановлено согласно приказу из Москвы. Причины изменения графика движения электропоездов, соединяющих Северо-Казахстанскую (СКО) и Омскую области, не уточняются.

«Это приказ, он принят в Москве, мы его лишь выполняем. К нам поступила телеграмма о прекращении движения электропоезда», — сказала Устинова.

В РЖД сообщили, что с 10 декабря прекращают движения электрички № 820 и № 824 сообщением Петропавловск — Омск и № 823 «Омск — Петропавловск». Ожидается, что изменятся графики движения электропоездов сообщением Петропавловск — Исилькуль и Исилькуль — Омск. По данным направлениям будут введены дополнительные рейсы.