Электрички между Омском и Петропавловском прекратят сообщение
Электрички № 820, № 824 и 823 прекратят сообщение.
Электрички № 820, № 824 и 823 прекратят сообщение.
Электропоезда
По ее словам, движение электричек будет приостановлено согласно приказу из Москвы. Причины изменения графика движения электропоездов, соединяющих
«Это приказ, он принят в Москве, мы его лишь выполняем. К нам поступила телеграмма о прекращении движения электропоезда», — сказала Устинова.
В РЖД сообщили, что с 10 декабря прекращают движения электрички № 820 и № 824 сообщением Петропавловск — Омск и № 823 «Омск — Петропавловск». Ожидается, что изменятся графики движения электропоездов сообщением Петропавловск — Исилькуль и Исилькуль — Омск. По данным направлениям будут введены дополнительные рейсы.
Напомним, 9 ноября в