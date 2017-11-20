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15:03 (мск), источник: АиФ Омск

Омская область заработала 22,6 млн долларов на экспорте товаров в Беларусь

Больше всего из Омска поставляют углерод, каучук и шины для автомобилей.

Омская область заработала 22,6 млн долларов на экспорте товаров в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным областного министерства экономики, внешнеторговый оборот Омской области и Республики Беларусь составил 35,1 млн долларов. По сравнению с 2016 году, он увеличился на 74%.

При этом при этом объем экспорта составил 22,6 млн долларов, объем импорта — 12,5 млн долларов.

«Рост внешнеторгового товарооборота обусловлен увеличением поставок в Республику Беларусь углерода, каучука, шин для легковых автомобилей, автобусов и моторных транспортных средств, мучных кондитерских изделий, а также увеличением поставок из Беларуси деревянной мебели, зерноуборочных комбайнов, частей для доильного оборудования, а также бытовой техники», — отмечает Министр экономики Омской области Оксана Фадина.

Напомним, что Республика Беларусь является одним из основных партнеров Омской области. В нашем регионе белорусские товары пользуются высоким спросом. Кроме того, были заключены контракты, которые предусматривают создание научных школ по решению проблем развития образования.

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