В Башкирии опубликован антирейтинг отраслей, работники которых находятся в отпуске без сохранения зарплаты

Таковы данные мониторинга Башкортостанстата, который проводился в 9,6 тысячи организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, всех видов экономической деятельности. Статистическим наблюдением было охвачено 823,9 тысячи человек.

Выяснилось, что неполное рабочее время по инициативе работодателя и по соглашению между работником и работодателем работали 12 тысяч человек (1,5% списочной численности).

В простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, находились 2,3 тысячи человек.

Отпуск без сохранения зарплаты по письменному заявлению работника предоставлен 71,6 тысячи человек (8,7% списочной численности).

В антилидерах по предоставлению отпуска без содержания своим работникам обрабатывающие производства — 28 397 человек.

Условное второе место поделили между собой сферу «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» и «Строительство» — 6 172 и 6 104 работника, соответственно.

На третьем месте — сфера транспортировки и хранения — 5088 работникам которой предоставлен отпуск без сохранения зарплаты.

По 4 440 и 4 047 работников, соответственно, пришлись на сферы «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» и «Образование».