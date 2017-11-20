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15:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии опубликован антирейтинг отраслей, работники которых находятся в отпуске без сохранения зарплаты

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В режиме неполной занятости в третьем квартале этого года работали 85,8 тысячи жителей республики.

Таковы данные мониторинга Башкортостанстата, который проводился в 9,6 тысячи организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, всех видов экономической деятельности. Статистическим наблюдением было охвачено 823,9 тысячи человек.

Выяснилось, что неполное рабочее время по инициативе работодателя и по соглашению между работником и работодателем работали 12 тысяч человек (1,5% списочной численности).

В простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, находились 2,3 тысячи человек.

Отпуск без сохранения зарплаты по письменному заявлению работника предоставлен 71,6 тысячи человек (8,7% списочной численности).

В антилидерах по предоставлению отпуска без содержания своим работникам обрабатывающие производства — 28 397 человек.

Условное второе место поделили между собой сферу «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» и «Строительство» — 6 172 и 6 104 работника, соответственно.

На третьем месте — сфера транспортировки и хранения — 5088 работникам которой предоставлен отпуск без сохранения зарплаты.

По 4 440 и 4 047 работников, соответственно, пришлись на сферы «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» и «Образование».

Замыкает пятерку антирейтинга сфера «Деятельность профессиональная, научная и техническая». 2149 представителей этой сферы находились в третьем квартале текущего года в отпуске без сохранения заработной платы.

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