В Крыму рассказали, как будут собирать курортный сбор

Источник: РИА "Новости"

По словам Черняка, такая норма закреплена в проекте закона о введении курортного сбора, который будет рассмотрен на ближайшей сессии крымского парламента.

«Законопроектом предлагается ввести эксперимент по курортному сбору с 1 мая 2018 года до 31 декабря 2022 года. Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания в объекте размещения составит 10 рублей. Курортный сбор собирается с 1 мая по 30 сентября ежегодно только в этот период, в остальной осенне-зимний период и весенний до старта активной части сезона — ноль рублей», — сказал Черняк на заседании профильного комитета.

В эксперименте будут участвовать, предоставив полный пакет документов, семь курортных регионов: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

«В этих семи муниципальных образованиях и будет приходить эксперимент в республике Крым. Во всех остальных регионах он вообще не собирается», — подчеркнул Черняк.