Археологи дали добро на возведение Дворца дзюдо в Академическом

Строители могут приступать к возведению в самом молодом районе Екатеринбурга — Академическом — Дворца дзюдо. Согласно проекту, он должен вырасти в Преображенском парке на берегу реки Патрушиха, передает «Уралинформбюро».

Государственная историко-культурная экспертиза не нашла на отведенных под строительство спортивного сооружения 3,1 гектара земли объектов культурного наследия. Объектом интереса археологов были возможные стоянки древнего человека.

Чтобы убедиться в том, что культурный слой отсутствует, эксперты сделали контрольный шурф площадью 4 квадратных метра и зачистили одну из стен котлована.

Сейчас на сайте управления госохраны Свердловской области идет общественное обсуждение заключения госэкспертизы. Высказать свои замечания желающие могут до 5 декабря 2017 года.

Дворец дзюдо будет состоять из соревновательного, тренировочного и административного блоков. Залы для тренировок и занятий фитнесом, а также мужские и женские раздевалки разместятся на втором и третьем этажах, а на нижнем ярусе раскинется спортивная арена. В будущем спорткомплекс сможет принимать соревнования даже международного уровня.