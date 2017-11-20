Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Умер рекордсмен чемпионата СССР по баскетболу
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Как топ-модели готовятся к шоу Victoria's Secret
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
«Бес попутал»: Пугачева сожалеет о своем венчании перед Богом
Синоптик предупредила об аномалиях в 2018 году
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Как топ-модели готовятся к шоу Victoria's Secret
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Раздел имущества при разводе могут сделать проще
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
10Самые дорогие в мире картины
15:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Археологи дали добро на возведение Дворца дзюдо в Академическом

Стоянок древних людей под ним не нашли.

Строители могут приступать к возведению в самом молодом районе Екатеринбурга — Академическом — Дворца дзюдо. Согласно проекту, он должен вырасти в Преображенском парке на берегу реки Патрушиха, передает «Уралинформбюро».

Государственная историко-культурная экспертиза не нашла на отведенных под строительство спортивного сооружения 3,1 гектара земли объектов культурного наследия. Объектом интереса археологов были возможные стоянки древнего человека.

Чтобы убедиться в том, что культурный слой отсутствует, эксперты сделали контрольный шурф площадью 4 квадратных метра и зачистили одну из стен котлована.

Сейчас на сайте управления госохраны Свердловской области идет общественное обсуждение заключения госэкспертизы. Высказать свои замечания желающие могут до 5 декабря 2017 года.

Дворец дзюдо будет состоять из соревновательного, тренировочного и административного блоков. Залы для тренировок и занятий фитнесом, а также мужские и женские раздевалки разместятся на втором и третьем этажах, а на нижнем ярусе раскинется спортивная арена. В будущем спорткомплекс сможет принимать соревнования даже международного уровня.

Стоит отметить, что на территории Екатеринбурга с XIX века выявлено и поставлено на учет в качестве объектов культурного наследия 113 памятников археологии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Прикамье за решетку отправили одного из взломщиков банкоматов
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Ирина Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Осуждены фигуранты дела о крушении траулера в Охотском море
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь