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16:25 (мск), источник: Prokazan.ru

Экс-мэр Архангельска откроет в Казани семейный парк за 80 млн рублей

Экс-мэр Архангельска Александр Донской хочет открыть в Казани семейный парк активного отдыха под названием Tiki&Viki, пишет «Реальное время».

Сообщается, что бизнесмен уже арендовал 2 тыс. кв. м в ТЦ «Республика», а также ведет переговоры об открытии таких же площадок в «Тандеме» и «Парк Хаусе». Стоимость проекта оценивается в 80 млн рублей.

Открытие запланировано на 22 февраля 2018 года.

Отметим, что у Донского уже есть сеть популярных аттракционов, которые расположены на улице Баумана: «Музей иллюзий», «Дом вверх дном», «Зеркальный лабиринт».

Также он на месте бывшего офиса Татфондбанка открыл музей «Веришь или нет». В музее представлены экспонаты, которые организаторы собирали на протяжении 17 лет в 80 странах мира.

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