Экс-мэр Архангельска откроет в Казани семейный парк за 80 млн рублей

Сообщается, что бизнесмен уже арендовал 2 тыс. кв. м в ТЦ «Республика», а также ведет переговоры об открытии таких же площадок в «Тандеме» и «Парк Хаусе». Стоимость проекта оценивается в 80 млн рублей.

Открытие запланировано на 22 февраля 2018 года.

Отметим, что у Донского уже есть сеть популярных аттракционов, которые расположены на улице Баумана: «Музей иллюзий», «Дом вверх дном», «Зеркальный лабиринт».