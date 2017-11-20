В Сочи продают квартиры в незаконно строящемся 7-этажном ЖК

Как сообщили в мэрии, разрешения на строительство по данному адресу не выдавалось.

По данным муниципалитета, на участке площадью 700 м², который принадлежит Ирине Федоровой, возведена 44-метровая подпорная стена высотой около двух метров (нарушены минимальные отступы от границ участка).

Между тем, в интернете уже продают квартиры в 7-этажном жилом комплексе, расположенном по указанному адресу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.