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17:43 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи продают квартиры в незаконно строящемся 7-этажном ЖК

Власти Сочи готовят судебный иск о сносе самовольного объекта, который возводится на участке № 74 в с/т «Альпинист» на улице Альпийской.

Как сообщили в мэрии, разрешения на строительство по данному адресу не выдавалось.

По данным муниципалитета, на участке площадью 700 м², который принадлежит Ирине Федоровой, возведена 44-метровая подпорная стена высотой около двух метров (нарушены минимальные отступы от границ участка).

Между тем, в интернете уже продают квартиры в 7-этажном жилом комплексе, расположенном по указанному адресу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

По факту незаконного строительства, власти Сочи обратились в городское УВД, департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края, прокуратуру, ФСБ и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по г. Сочи.

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