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17:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде по ночам будут ремонтировать улицу Качинцев

В Волгограде начинается ремонт еще одной улицы в Дзержинском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, ремонт дороги будет вестись на участке улицы Качинцев от пересечения с трамвайными путями до стадиона «Электроник». Обновление дороги стало возможным благодаря средствам, полученным за счет экономии при проведении конкурсов.

Работы на улице начнутся сразу после вечернего часа-пик и продлятся в течение всей ночи. Утром здесь уже началась подготовка территории. В ходе комплексных работ на участке будет проведено глубокое фрезерование по всей ширине дороги с последующей укладкой нижнего выравнивающего слоя и верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона с высокопрочным щебнем. Всего в ходе реконструкции будет восстановлено более 8,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В ходе работ будут задействованы две специальные фрезеровочные машины, шесть самосвалов и семь рабочих. После окончания всех работ здесь будет нанесена дорожная разметка.

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