В Волгограде по ночам будут ремонтировать улицу Качинцев
В Волгограде начинается ремонт еще одной улицы в Дзержинском районе Волгограда.
В Волгограде начинается ремонт еще одной улицы в Дзержинском районе Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, ремонт дороги будет вестись на участке улицы Качинцев от пересечения с трамвайными путями до стадиона «Электроник». Обновление дороги стало возможным благодаря средствам, полученным за счет экономии при проведении конкурсов.
Работы на улице начнутся сразу после вечернего