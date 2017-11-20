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15:40 (мск), источник: РИА Крым

В минЖКХ Крыма отчитались о ремонте общежитий

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В этом году в Республике Крым капитально отремонтировано 69 общежитий. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства РК Марина Горбатюк на своей странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

«В 2017 году на эти цели предусмотрена и освоена субсидия в размере 222 миллионов рублей, работы велись на 69 объектах», — уточнила она.

По словам министра, в 2018—2020 годах в рамках республиканской инвестиционной программы и плана капитального ремонта планируется отремонтировать 85 общежитий в 19 муниципальных образованиях РК.

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