В минЖКХ Крыма отчитались о ремонте общежитий
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В этом году в Республике Крым капитально отремонтировано 69 общежитий. Об этом сообщила министр
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В этом году в Республике Крым капитально отремонтировано 69 общежитий. Об этом сообщила министр
«В 2017 году на эти цели предусмотрена и освоена субсидия в размере 222 миллионов рублей, работы велись на 69 объектах», — уточнила она.
По словам министра, в 2018—2020 годах в рамках республиканской инвестиционной программы и плана капитального ремонта планируется отремонтировать 85 общежитий в 19 муниципальных образованиях РК.