Два дома вышли из московской программы реновации по решению жителей

Источник: РИА "Новости"

«Жители двух домов проголосовали на собрании собственников за выход из программы реновации. Таким образом, в программе осталось 5 175 домов», — сказал Левкин.

Он уточнил, что дома вышедшие из программы расположены по адресам: улица Енисейская, дом 16/21 и набережная Новикова-Прибоя, дом 18.

Левкин напомнил, что список домов, участвующих в программе был определен по итогам голосования собственников квартир.

В настоящее время любой дом по итогам нового голосования и принятия решения двумя третями собственников может выйти из программы. Сергей Левкин Руководитель департамента градостроительной политики Москвы

Глава департамента подчеркнул, что войти в число участников программы не может уже ни один дом.

Безусловно, дом может выйти из программы, если жильцы заявят об этом, до первого заключения договора, а вот войти в программу больше уже никто не сможет, — отметила ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Программа реновации была принята 1 августа 2017 года, первоначально в нее вошли 5 144 дома общей площадью около 16 млн кв.м. Позднее в программу дополнительно включили 37 домов и исключили четыре объекта. Таким образом, в последнее время программа реновации включала 5 177 домов.