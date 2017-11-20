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15:58 (мск), источник: Интерфакс

Два дома вышли из московской программы реновации по решению жителей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Жители двух домов, включенных ранее в программу реновации жилья, проголосовали за выход из нее. Об этом сообщил в понедельник руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Источник: РИА "Новости"

«Жители двух домов проголосовали на собрании собственников за выход из программы реновации. Таким образом, в программе осталось 5 175 домов», — сказал Левкин.

Он уточнил, что дома вышедшие из программы расположены по адресам: улица Енисейская, дом 16/21 и набережная Новикова-Прибоя, дом 18.

Левкин напомнил, что список домов, участвующих в программе был определен по итогам голосования собственников квартир.

В настоящее время любой дом по итогам нового голосования и принятия решения двумя третями собственников может выйти из программы.
Сергей Левкин
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы

Глава департамента подчеркнул, что войти в число участников программы не может уже ни один дом.

Безусловно, дом может выйти из программы, если жильцы заявят об этом, до первого заключения договора, а вот войти в программу больше уже никто не сможет, — отметила ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Программа реновации была принята 1 августа 2017 года, первоначально в нее вошли 5 144 дома общей площадью около 16 млн кв.м. Позднее в программу дополнительно включили 37 домов и исключили четыре объекта. Таким образом, в последнее время программа реновации включала 5 177 домов.

Программа коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить ее планируется к 2032 году.

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