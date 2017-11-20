Долгострой на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске сдадут до нового года

Строители в доме на улице Сакко и Ванцетти 31/4 готовятся приступить к чистовой отделке. Здание начали возводить в 2010 году. Стройка остановилась в 2014. Пострадали 122 дольщика. Они создали жилищно-строительный кооператив, собрали дополнительно по 8 тысяч рублей с квадратного метра. В доме построили два дополнительных этажа.

— На данном объекте мы помогли решить вопрос с созданием ЖСК, жители сами взяли на себя обязанность достраивать дом. Кроме того, мы пошли на то, чтобы изменить проект, увеличить этажность, чтобы улучшить экономику. Теперь решаем вопросы по подключению тепло- и водоснабжения, света. 15 декабря должен решиться вопрос с установкой лифтов, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.