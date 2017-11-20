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16:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии капитально отремонтированы более 900 многоквартирных домов

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в Башкирии превысило 900.

Как сообщили в пресс-службе фонда «Региональный оператор Башкортостана», в рамках подготовки к зимнему периоду в республике отремонтированы 577 домов. Из них в 491 многоквартирном доме отремонтированы крыши. В 60 домах завершены работы по ремонту и утеплению фасадов, в 26 — отремонтированы системы теплоснабжения.

Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах действует в республике с 2014 года.

Как сообщало агентство «Башинформ», по данным последней актуализации, в программу вошли 16 874 многоквартирных дома общей площадью 57 812,96 тысячи квадратных метров.

С 2014 по 2016 годы отремонтировано более 2 760 домов, в которых проживает примерно треть жителей Башкирии.

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