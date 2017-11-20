В Башкирии капитально отремонтированы более 900 многоквартирных домов
УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в Башкирии превысило 900.
УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в Башкирии превысило 900.
Как сообщили в
Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах действует в республике с 2014 года.
Как сообщало агентство «Башинформ», по данным последней актуализации, в программу вошли 16 874 многоквартирных дома общей площадью 57 812,96 тысячи квадратных метров.
С 2014 по 2016 годы отремонтировано более 2 760 домов, в которых проживает примерно треть жителей Башкирии.