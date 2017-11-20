В Башкирии капитально отремонтированы более 900 многоквартирных домов

Как сообщили в пресс-службе фонда «Региональный оператор Башкортостана», в рамках подготовки к зимнему периоду в республике отремонтированы 577 домов. Из них в 491 многоквартирном доме отремонтированы крыши. В 60 домах завершены работы по ремонту и утеплению фасадов, в 26 — отремонтированы системы теплоснабжения.